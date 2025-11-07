Nečakaný nález! Pri kopaní kanalizácie našli v Suchej nad Parnou delostrelecký náboj

SUCHÁ NAD PARNOU - Pri kopaní kanalizácie našli vo štvrtok (6. 11.) v Suchej nad Parnou v okrese Trnava delostrelecký náboj z druhej svetovej vojny. Ihneď po oznámení na miesto dorazila policajná hliadka. Pyrotechnici muníciu napokon za obcou zneškodnili. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Miesto nálezu bolo až do príchodu pyrotechnikov zabezpečené policajnou hliadkou. „Policajní pyrotechnici po príchode zistili, že ide o nemecký 75-milimetrový delostrelecký náboj z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu následne pyrotechnici prevzali a zlikvidovali na voľnom priestranstve za obcou za asistencie polície, ktorá uzavrela priestor likvidácie,“ priblížila.
Polícia súčasne upozornila občanov, aby pri náleze podozrivých predmetov, ktoré môžu pripomínať muníciu, s nimi v žiadnom prípade nemanipulovali. „O náleze ihneď informujte políciu na tiesňovej linke 158. Bezpečnosť je prvoradá, aj po desiatkach rokov môžu staré náboje stále predstavovať nebezpečenstvo,“ doplnila.