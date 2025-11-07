Nová éra platenia sa blíži: Digitálne euro prinesie revolúciu aj v peňaženkách Slovákov

BRATISLAVA – Hotovosť zostane, no do našich mobilov pribudne nová možnosť, ako platiť rýchlo, jednoducho a bez kartových poplatkov. Ide o digitálnu verziu eura, ktorú bude vydávať centrálna banka a používanie bude dobrovoľné. Európska centrálna banka (ECB) posunula projekt digitálneho eura do ďalšej fázy. Národná banka Slovenska (NBS) vysvetľuje, že väčšina účastníkov trhu by na tom mala získať.
Projekt digitálneho eura má priniesť platobný prostriedok s funkciami podobnými hotovosti, ale v modernej podobe. Vydávať ho budú centrálne banky a dostupné bude každému obyvateľovi eurozóny.
„Rada guvernérov rozhodla o posunutí projektu do druhej prípravnej fázy, kedy očakávame prijatie legislatívy, definitívny výber všetkých dodávateľov komponentov systému a spustenie pilotného testovania vybraných subjektov na vybraných transakciách,“ priblížil výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti NBS Dušan Jurčák.
K prijatiu príslušnej legislatívy by malo dôjsť v budúcom roku a testovanie by tak mohlo začať v roku 2027. Ak bude úspešné, digitálne euro pre všetkých občanov eurozóny by mohlo prísť najskôr v roku 2029.
Digitálnym eurom sa bude dať platiť nielen online, ale aj offline, s ochranou súkromia porovnateľnou s hotovosťou. „Ako si dnes sťahujete rôzne mobilné aplikácie, v budúcnosti si stiahnete aplikáciu digitálneho eura a tá vám poskytne možnosť platenia, či už z účtu na účet medzi fyzickými osobami, u obchodníkov alebo aj v klasickom e-shope,“ priblížil vedúci oddelenia stratégie platobných systémov NBS Rudolf Pataki.
Kto na tom získa a kto stratí
Podľa Jurčáka bude väčšina účastníkov – obyvatelia, obchodníci aj centrálne banky – na digitálnom eure profitovať. „Každé euro, ktoré si presuniete z bežného účtu na účet digitálneho eura, nie je viac záväzkom komerčnej banky, stáva sa záväzkom centrálnej banky. Tým pádom komerčné banky z týchto zdrojov nemôžu poskytovať úvery, takže to môže mať dopad na výšku ich zisku,“ upozornil Jurčák.
Základný účet digitálneho eura bude bezplatný. Negatívny vplyv na banky by mali zmierniť dve ochranné opatrenia – účty digitálneho eura nebudú úročené a každý obyvateľ eurozóny bude mať stanovený maximálny limit. „Doteraz uskutočnené prieskumy spoľahlivo preukázali, že ani na slovenské pomery relatívne vysoký, niekoľko tisícový limit by stabilitu bánk neohrozil,“ zdôraznil Jurčák.
Až 13 z 20 krajín eurozóny vrátane Slovenska nemá vlastnú národnú kartovú schému a spolieha sa na medzinárodné systémy. Tie spracúvajú 64 % všetkých digitálnych transakcií v EÚ. Digitálne euro má túto medzeru zaplniť – prinesie vlastný a jednotný platobný prostriedok vo všetkých krajinách eurozóny.