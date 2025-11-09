Pre zrážku vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala nemocnica traumatologický plán

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Pre nedeľnú zrážku dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) traumatologický plán. Potvrdili z UNB. Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených.
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená. Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov.
