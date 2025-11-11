Hasiči v pondelok zasahovali pri nehode troch áut medzi Sencom a Hrubým Šúrom

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
SENEC - Hasiči zasahovali v pondelok (10. 11.) pri nehode troch áut na ceste medzi Sencom a obcou Hrubý Šúr. Pri nehode sa zranili tri osoby. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov sa všetci účastníci dopravnej nehody nachádzali mimo vozidiel, pričom vozidlá blokovali všetky jazdné pruhy. Zasahujúci hasiči poskytli trom zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a následne ich odovzdali do opatery posádke zdravotníckych záchranárov,“ uviedli z HaZZ. Hasiči vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a tiež asistovali pri riadení premávky a pri sprejazdnení komunikácie.