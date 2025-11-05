Brusel je na nohách: Bývalý eurokomisár je formálne OBVINENÝ z prania špinavých peňazí, denne mizli TISÍCE eur!

BRUSEL – Centrum Európskej únie, odkiaľ do jednotlivých členských krajín putujú rôzne vyhlášky ši smernice, sa otriasa v základoch. Jeden z popredných eurokomisárov spočiatku len čelil obvineniu z prania špinavých peňazí. Nasledovala domová prehliadka a dve vypočúvania na súde. V dnešných hodinách ho sudca ale formálne obvinil.
Dnes už bývalý eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders (66) začal mať problémy s úradmi už v roku 2023. Vtedy sa prvýkrát posadil pred súd, kde čelil možnému obvineniu z prania špinavých peňazí. Ako informuje RTL info, koncom minulého roku nasledovala razia v jeho nehnuteľnostiach v Uccle a vo Vissoule v provincii Liége.
Už pred nástupom do Európskej komisie
Vo vrcholnej belgickej politike pôsobil od prelomu storočia, mal posledných päť rokov v exekutíve Európskej únie vedenej Ursulou von der Leyenovou na starosti otázky vlády práva či boja proti korupcii. Domová prehliadka nasledovala len tri po skončení mandátu Európskej komisie. Belgická polícia v spolupráci s národnou lotériovou spoločnosťou získala podľa denníka Le Soir informácie, že Reynders využíval hazardné hry na legalizáciu nešpecifikovaných čiastok. Vyšetrovatelia sú presvedčení, že politik robil už pred nástupom do Európskej komisie.
Reynders mal konať protiprávne cez nákup lístkov do lotérie. Prvé zistenia hovorili o tom, že bývalý eurokomisár využíval zakúpené poukážky Národnej lotérie v hodnote od jedného do sto eur od niekoľkých predajcov. Niekedy mal míňať aj niekoľko tisíc eur denne. V priebehu piatich rokov sa suma vyšplhala na neuveriteľných 200-tisíc eur. Výhry mali následne putovať až na Reyndersov súkromný bankový účet.
Úrady upozornila ako prvá Národná lotéria
Po odhalení podozrivých transakcií upozornila úrady ako prvá samotná lotéria. V tom čase spustila Národná banka vyšetrovanie správy účtu spoločnosťou ING Belgium, na ktorý bolo údajne v rokoch 2008 až 2018 vložených takmer 700-tisíc eur v hotovosti. Banka ale tieto transakcie nahlásila Úradu pre spracovanie finančných informácií (CTIF) len pred dvomi rokmi.
Briselská prokuratúra spustila vyšetrovanie minulý rok v auguste. V lete tohto roku úrady dokonca prehľadali aj priestory istého obchodníka so starožitnosťami z Bruselu, ktorý je podozrivý z pravidelného predaja umeleckých diel blízkej osobe Reyndersa.
Vypočúvali aj jeho manželku
V polovici októbra bol Rynders formálne obvinený z prania špinavých peňazí a iných trestných činov, pri ktorých ešte nebola určená konkrétna povaha. V ten deň 16. októbra vypovedala na súde aj jeho manželka Bernadette Prignonová. Tá ale zatiaľ nebola obvinená. Právnici manželského páru sa k danému prípadu odmietajú vyjadriť. Pokiaľ ide o formálne obvinenie, sudca sa vtedy domnieva, že existujú dôkazy o vine podozrivého.