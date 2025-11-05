Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Brusel je na nohách: Bývalý eurokomisár je formálne OBVINENÝ z prania špinavých peňazí, denne mizli TISÍCE eur!

Bývalý eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders je formálne obvinený za pranie špinavých peňazí.
Bývalý eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders je formálne obvinený za pranie špinavých peňazí. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

BRUSEL – Centrum Európskej únie, odkiaľ do jednotlivých členských krajín putujú rôzne vyhlášky ši smernice, sa otriasa v základoch. Jeden z popredných eurokomisárov spočiatku len čelil obvineniu z prania špinavých peňazí. Nasledovala domová prehliadka a dve vypočúvania na súde. V dnešných hodinách ho sudca ale formálne obvinil.

Dnes už bývalý eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders (66) začal mať problémy s úradmi už v roku 2023. Vtedy sa prvýkrát posadil pred súd, kde čelil možnému obvineniu z prania špinavých peňazí. Ako informuje RTL info, koncom minulého roku nasledovala razia v jeho nehnuteľnostiach v Uccle a vo Vissoule v provincii Liége. 

Už pred nástupom do Európskej komisie

Vo vrcholnej belgickej politike pôsobil od prelomu storočia, mal posledných päť rokov v exekutíve Európskej únie vedenej Ursulou von der Leyenovou na starosti otázky vlády práva či boja proti korupcii. Domová prehliadka nasledovala len tri po skončení mandátu Európskej komisie. Belgická polícia v spolupráci s národnou lotériovou spoločnosťou získala podľa denníka Le Soir informácie, že Reynders využíval hazardné hry na legalizáciu nešpecifikovaných čiastok. Vyšetrovatelia sú presvedčení, že politik robil už pred nástupom do Európskej komisie. 

Reynders mal konať protiprávne cez nákup lístkov do lotérie. Prvé zistenia hovorili o tom, že bývalý eurokomisár využíval zakúpené poukážky Národnej lotérie v hodnote od jedného do sto eur od niekoľkých predajcov. Niekedy mal míňať aj niekoľko tisíc eur denne. V priebehu piatich rokov sa suma vyšplhala na neuveriteľných 200-tisíc eur. Výhry mali následne putovať až na Reyndersov súkromný bankový účet. 

Úrady upozornila ako prvá Národná lotéria

Po odhalení podozrivých transakcií upozornila úrady ako prvá samotná lotéria. V tom čase spustila Národná banka vyšetrovanie správy účtu spoločnosťou ING Belgium, na ktorý bolo údajne v rokoch 2008 až 2018 vložených takmer 700-tisíc eur v hotovosti. Banka ale tieto transakcie nahlásila Úradu pre spracovanie finančných informácií (CTIF) len pred dvomi rokmi. 

Briselská prokuratúra spustila vyšetrovanie minulý rok v auguste. V lete tohto roku úrady dokonca prehľadali aj priestory istého obchodníka so starožitnosťami z Bruselu, ktorý je podozrivý z pravidelného predaja umeleckých diel blízkej osobe Reyndersa.  

Vypočúvali aj jeho manželku 

V polovici októbra bol Rynders formálne obvinený z prania špinavých peňazí a iných trestných činov, pri ktorých ešte nebola určená konkrétna povaha. V ten deň 16. októbra vypovedala na súde aj jeho manželka Bernadette Prignonová. Tá ale zatiaľ nebola obvinená. Právnici manželského páru sa k danému prípadu odmietajú vyjadriť. Pokiaľ ide o formálne obvinenie, sudca sa vtedy domnieva, že existujú dôkazy o vine podozrivého. 

Viac o téme: SúdyBruselEurópska úniaPranie špinavých peňazíKrimiDider ReyndersEurokomisár pre spravodlivosťFormálne obvinenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ursula von der Leyenová
Poslanci Európskeho parlamentu naliehajú na von der Leyenovú: Má prešetriť kroky Reyndersa
Zahraničné
Eurokomisár pre spravodlivosť Didier
Škandál v Európskej únii! Exkomisár, ktorý riešil aj náš Trestný zákon, má problém: Pranie špinavých peňazí a podvod
Zahraničné
Súdna rada SR bude
Súdna rada SR bude rokovať o svojom stanovisku k Správe o právnom štáte 2024
Domáce
Belgicko navrhlo za eurokomisárku
Belgicko navrhlo za eurokomisárku šéfku diplomacie Hadju Lahbibovú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Prominenti
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Prominenti
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Prominenti

Domáce správy

V stredu ráno treba
V stredu ráno treba na celom území Slovenska počítať s hmlou
Domáce
FOTO TRAPAS v živom vysielaní:
TRAPAS v živom vysielaní: Huliaka zradilo telo uprostred vety, smiech moderátorky a prosba o vystrihnutie!
Domáce
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode v obci Vieska: Zrazili sa dve osobné autá
Domáce
AKTUÁLNE VÁŽNA NEHODA Zasahujú všetky záchranné zložky: Hlásia viacerých zranených
AKTUÁLNE VÁŽNA NEHODA Zasahujú všetky záchranné zložky: Hlásia viacerých zranených
Dunajská Streda

Zahraničné

FOTO Záchranári pracujú na mieste
Osobný vlak sa v Indii zrazil s nákladným: Hlásia najmenej 8 obetí a 20 zranených
Zahraničné
Jared Isaacman
Trump nominoval za šéfa vesmírnej agentúry NASA opäť Jareda Isaacmana
Zahraničné
Letisko v Mníchove nakrátko
Letisko v Mníchove nakrátko uzavreli: Pilot hlásil možný dron v jeho blízkosti
Zahraničné
FOTO Obrovská rana pre Trumpa!
Obrovská rana pre Trumpa! New York si zvolil moslimského starostu, prezident hrozí blokádou peňazí!
Zahraničné

Prominenti

William a Kate pri
Šok pre Kate a Williama: Tragická smrť ich kamaráta (†45)!
Zahraniční prominenti
Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Domáci prominenti
AI módna polícia: UTOPENÁ
AI módna polícia: UTOPENÁ hviezda Sľubu, čisté umelecké dielo a... Pozor na TOTO!
Domáci prominenti
Ohurovala krásou, získala dvoch
Ohurovala krásou, získala dvoch Oscarov, ale žilo sa s ňou ťažko: Extrémna náladovosť, psychické problémy
Osobnosti

Zaujímavosti

Prelomový objav či fikcia?
Prelomový objav či fikcia? Pyramída, ktorá prežila dobu ľadovú: Ak sa objav potvrdí, prepíšu sa učebnice dejepisu!
Zaujímavosti
Ticho vo vesmíre prerušila
Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!
Zaujímavosti
Keď príde mŕtvica, máte
Keď príde mŕtvica, máte hodinu: Rozpoznáte jej príznaky?
vysetrenie.sk
Vianoce v septembri?
V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Ekonomika

Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!

Šport

Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Reprezentácia
Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Liga majstrov
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
Juraj Slafkovský
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava

Kariéra a motivácia

Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Mediálne spolupráce

Varenie a recepty

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Ovocné kompóty a zaváraniny

Technológie

Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Armádne technológie
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Android
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Veda a výskum

Bývanie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Pre kutilov

Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Chudnutie a diéty
10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TRAPAS v živom vysielaní:
Domáce
TRAPAS v živom vysielaní: Huliaka zradilo telo uprostred vety, smiech moderátorky a prosba o vystrihnutie!
Obrovská rana pre Trumpa!
Zahraničné
Obrovská rana pre Trumpa! New York si zvolil moslimského starostu, prezident hrozí blokádou peňazí!
Bývalý eurokomisár pre spravodlivosť
Zahraničné
Brusel je na nohách: Bývalý eurokomisár je formálne OBVINENÝ z prania špinavých peňazí, denne mizli TISÍCE eur!
Záver roka s výraznou
Domáce
Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!

Ďalšie zo Zoznamu