Huliakovi cvakli zuby naprázdno: Pellegrini mu vrátil zákon o hazarde aj s drsným odkazom! Koalíciu čakajú ťažké chvíle

BRATISLAVA - Máloktorý zákon sa za posledné obdobie dostal do takej veľkej mediálnej pozornosti, akým je zákon o hazarde z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Možnosť určovať lokalitu kasín a ďalšie problematiky tak bola v rukách prezidenta, ktorá však nezaváhal a Huliakovi zákon nepodpísal. Nasledovať bude prípadné prelomenie veta alebo zmeny. Opozícia oceňuje krok hlavy štátu.
archívne video
Snahu športového rezortu zmeniť pomery v prípade kasín a ďalších záležitosti v pondelok 3. novembra načas zrušil prezident Peter Pellegrini tým, že zákon vrátil na prerokovanie do parlamentu. Hlava štátu už skôr avizovala, že v prípade Huliakovho zákona rozhodne "zodpovedne", a tak prezident skutočne nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách.
Pellegrini má svoje dôvody
Poslancom tiež odporúča neprijať právnu normu ako celok. Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Vo veľkom sa hovorí aj o konci posledného kasína v Bratislave, ktoré malo jediný deň na predĺženie licencie, z čoho ho mohol hypoteticky vysekať Huliakov zákon. Krok prezidenta však takéto scenáre zmaril a licencia im uplynula.
"Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú. Schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná," okomentoval zákon Pellegrini.
Zákon by podľa prezidenta umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú. Schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci, zdôraznil prezident.
Huliak rozhodnutie prezidenta rešpektuje, no nesúhlasí s ním
"Nemôžem súhlasiť s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov eur na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné," uviedol na sociálnej sieti Huliak.
Avizoval, že bude ďalej robiť všetko preto, aby štát mal stopercentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho skončili nie na účtoch finančných skupín, ale v štátnej kase. "Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je na mieste," dodal Huliak.
Je dobré, že prezident nepodľahol politickému tlaku, ocenil Majerský gesto Pellegriniho
Prezident podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského preukázal, že nepodľahol politickému tlaku vlády a postavil sa na stranu občanov, rodín a samospráv, ktoré dlhodobo bojujú proti rozširovaniu hazardu. "Toto rozhodnutie ukazuje, ako veľmi je táto novela zlá a spoločensky nebezpečná. Ak aj prezident, ktorý často ide po ruke vládnej koalícii, musel zasiahnuť, znamená to, že vláda prekročila všetky hranice rozumu aj morálky," vyhlásil Majerský.
Oligarchiu v pozadí už dokonca vidí aj koaličný prezident, tvrdí Šimečka
Reagovalo aj Progresívne Slovensko. "Zákon o hazarde je proti slovenským rodinám. Pomáha iba oligarchom v pozadí hazardu, týmto obchodníkom s ľudským nešťastím. Už to vidí aj koaličný prezident Pellegrini a je správne, že nepodpísal tento zákon. Teraz je dôležité, aby sa tí koaliční poslanci, najmä z radov SNS, ktorí sa tvárili, že sú vlastne proti tomu, nepodvolili Robertovi Ficovi a zotrvali v tom, že nebudú hlasovať za tento zákon. V tom prípade nemajú šancu prelomiť prezidentovo veto," zdôraznil predseda PS Michal Šimečka.
Pellegrini prvýkrát uprednostnil záujmy ľudí, vyhlásil Matovič
Postoj prezidenta dokonca ocenilo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča. "Veľká vec sa stala. Peter Pellegrini po prvýkrát v živote uprednostnil záujmy obyčajných ľudí pred záujmami zbohatlíkov. Tento krok, samozrejme, vítame," zareagoval na krok Pellegriniho predseda hnutia Matovič, pričom prezidenta v minulosti viackrát ostro kritizoval.
Posledný pokus
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o hazardných hrách 23. októbra 2025. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov, zdržali sa poslanci koaličnej SNS. Opoziční poslanci sa hlasovania pre nesúhlas s návrhom nezúčastnili. Následne začala opozično-koaličná prekáračka o tom, kto za schválenie zákona vlastne môže. Teraz bude na stole otázka, či sa podarí prelomiť veto prezidenta alebo nie, či celý zákon z pléna stiahnu.