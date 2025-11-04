Veľká novinka v živote postrelenej kadetky Mišky: Nová práca! Po tragédii si splnila sen

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Je symbolom odhodlania a sily. Miška Hozáková, ktorú Slovensko pozná ako postrelenú kadetku z Akadémie Policajného zboru, začína novú kapitolu svojho života. Po tragickej nehode, ktorá ju pripútala na invalidný vozík, si napriek všetkému splnila svoj sen – pracovať v polícii. Od tohto týždňa sa stala súčasťou tímu Mestskej polície v Považskej Bystrici, kde sa bude starať o kamerový systém.
Primátor mesta Karol Janas informoval na sociálnej sieti, že ide o výnimočný deň – Miška je totiž prvou ženskou posilou v histórii považskobystrickej mestskej polície. „Rozhodol som sa Miške aspoň čiastočne pomôcť a v rámci jej možností ju zapojiť do pracovného procesu. Vo svojej práci si posvieti na kamerový systém, kde bude monitorovať verejné priestranstvá, zálohovať potrebné materiály pre orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre mestskú políciu,“ uviedol primátor.
Miška sa kedysi chcela stať policajtkou, no jej sen sa rozplynul po tragickej udalosti na Akadémii Policajného zboru. Počas streleckého cvičenia ju postrelil vtedajší inštruktor Vladimír Šeparnev. Mladá kadetka len zázrakom prežila, no zostala trvalo pripútaná na vozík. Namiesto rezignácie sa však rozhodla bojovať – stala sa súčasťou slovenskej reprezentácie v parahokeji, s ktorou sa zúčastnila aj majstrovstiev sveta v Dolnom Kubíne.
Z postrelenej kadetky bojovníčka na ľade: Nezlomná Miška sa dostala na majstrovstvá sveta!
Miška pre televíziu JOJ povedala, že aj keď sa k policajnému zboru dostala z inej strany, považuje to za splnenie svojho cieľa: „Som rada, že som teda možno z inej časti, ako som chcela byť pri policajnom zbore, ale je to asi najbližšie, ako sa k tomu môžem dostať.“ V kolektíve ju podľa slov vedenia prijali s veľkým rešpektom a radosťou.
Aby mohla Miška nastúpiť do práce, mesto muselo upraviť priestory mestskej polície aj mestského úradu. „Pribudlo bezbariérové WC, ako aj nájazdy z parkoviska do hlavného vchodu,“ doplnil Janas. Primátor verí, že jej práca jej pomôže prekonať ťažké obdobie a prinesie jej novú radosť.