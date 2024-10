Spravodlivosť pre postrelenú kadetku: Prokurátor žiada prísnejší trest, s rozhodnutím súdu nesúhlasí ani Michaela!

(Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Odvolací proces s bývalým pedagógom Akadémie Policajného zboru (PZ) Vladimírom Šeparnev, ktorý vlani postrelil svoju študentku, má na Krajskom súde Bratislava začať v utorok (22. 10.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti SR.

Prvostupňový súd uložil vo februári Vladimírovi Šeparnevovi trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Podľa rozsudku mal tiež študentke nahradiť škodu vo výške 48.640 eur, ministerstvu vnútra v sume 5662 eur a zdravotnej poisťovni 28.284 eur. Súd mu zároveň zakázal vykonávať funkciu alebo povolanie, pri ktorých dochádza k držbe zbrane a k manipulácii so strelnými zbraňami.

Ako sa dostal ostrý náboj do zásobníka?

Prokurátor Peter Pilár sa voči rozsudku odvolal. Videl viacero dôvodov, pre ktoré by mal Vladimír Šeparnev dostať nepodmienečný trest. Poukázal napríklad na okolnosti skutku a to, čo mu predchádzalo, ľahkovážnosť pri výkone cvičenia a následky. Počas vyšetrovania sa podľa neho nepodarilo zistiť, ako sa dostal ostrý náboj do zásobníka.

"Keď sa pozrieme na to, ako som dopadla ja a aká je výška trestu, nech si každý urobí názor sám, či je to spravodlivé," skonštatovala postrelená kadetka Michaela. Obhajca inštruktora Ľuboš Pejhovský považoval rozhodnutie súdu za spravodlivé. Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.