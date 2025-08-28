Z postrelenej kadetky bojovníčka na ľade: Nezlomná Miška sa dostala na majstrovstvá sveta!

DOLNÝ KUBÍN - Celé Slovensko si pamätá tragický prípad kadetky Mišky Hozákovej, ktorú počas streleckého krúžku na policajnej akadémii postrelil inštruktor Vladimír Šeparnev. Mladá žena zostala pripútaná na invalidný vozík a lekári jej dávali len minimálnu šancu na prežitie. Dnes je však Miška symbolom sily a odhodlania.
Namiesto toho, aby sa nechala zlomiť, objavila Miška šport, ktorý jej dal nový zmysel života – parahokej. A práve teraz reprezentuje výber sveta na majstrovstvách v Dolnom Kubíne. Na ľade nosí dres s číslom 5 a hoci má za sebou tragickú minulosť, pri každom striedaní bojuje ako ozajstná profesionálka. „Hokej ma odjakživa bavil takže, bola to jasná voľba po tomto zranení, že čo by som chcela robiť,“ povedala Miška Hozáková pre televíziu JOJ.
Cestu k parahokeju jej otvoril generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Dráb. „Som jej troška porozprával o tom športe, prišla na prvý tréning a ja si myslím, že sa doňho zamilovala,“ uviedol. Zároveň dodal, že šport má v rodine: „Našla sa v tom športe, v jej rodine sú všetci hokejisti, sestra hrala, otec hral.“
Miška pritom nezakrýva, že jej stav prináša množstvo bolestí. „Nie je to ľahké, skrz tie moje bolesti, musím byť nadopovaná liekmi,“ povedala otvorene. Aj napriek tomu ju hra napĺňa. Aktuálne sa teší, že môže nastúpiť na veľkom turnaji priamo doma, na Slovensku. „Úžasné je, že to je na Slovensku, je to ešte krajšie. Mám tu rodinu, veľmi si to užívam a som rada, že môžem hrať proti takému tímu ako je Kanada a zbierať skúsenosti,“ dodala s úsmevom.