Podvodníci idú s dobou! Pri TOMTO vždy zbystrite, môže vám ísť o veľa! Je známa aj najohrozenejšia skupina

BRATISLAVA - Finančné podvody patria medzi najrozšírenejšie na Slovensku. Čoraz častejšie ide o sofistikované podvody, ktorých súčasťou je sociálne inžinierstvo, call centrá aj využitie umelej inteligencie.

Finančné podvody sa vplyvom nových technológií ako je AI, teda umelá inteligencia, stali za posledné roky mimoriadne rozšírenými. Útočníci svoje techniky neustále vylepšujú a ich útoky sú robustnejšie. Najčastejšie sa podvody šíria prostredníctvom falošných reklám lákajúcich obete na výhodné investovanie, pracovné ponuky či atraktívny tovar. Ak obeť zareaguje, nastupuje manipulácia, často so zapojením falošných telefonátov, ktoré neraz skončia vysokými finančnými stratami. So zlepšujúcou sa umelou inteligenciou sa tvorba falošných schém stáva rýchlejšia, lacnejšia a je aj čoraz uveriteľnejšia.

Rastie zneužívanie NFC technológie

Podľa telemetrie spoločnosti ESET zostáva najčastejším typom útoku tzv phishing. Ako uviedli, finančné podvody s tematikou investovania zaznamenali až 92% medziročný nárast, hoci v druhej polovici roka 2025 došlo k ich poklesu v porovnaní s prvou polovicou roka. Naopak, nový typ podvodu zneužívajúci technológiu NFC v mobilných telefónoch na replikáciu platieb, výberov, ale aj samotných platobných kariet dosiahol až 800% nárast. Hoci tento podvod nepatrí v absolútnych číslach k najrozšírenejším, výskumníci zachytili aktívne kampane aj na Slovensku a v Českej republike, pričom sa útočníci vydávali za centrálne banky oboch štátov.

„Útočníci cielene manipulujú obeť tak, aby si stiahla falošnú aplikáciu vydávajúcu sa napríklad za Národnú banku Slovenska. Následne žiadajú priložiť platobnú kartu k mobilu a zadať či zmeniť PIN kód. Falošná aplikácia po priložení karty cez NFC prenáša údaje karty a útočník ich v reálnom čase zneužije na bezkontaktné výbery z bankomatu alebo po replikácií karty na platby cez POS terminál,“ vysvetľuje priebeh útoku Ondrej Kubovič, špecialista na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti ESET. „Nikdy nesťahujte aplikácie na základe telefonických inštrukcií a nikdy nezadávajte svoj PIN na požiadanie cez telefón,“ varuje Kubovič.

Dominujú podvody využívajúce manipuláciu

Skúsenosti VÚB banky ukazujú, že podvodníci sa viac zameriavajú na investičné podvody, manipuláciu a podvodné telefonáty. „Podvodníci sa v poslednom čase v telefonátoch vydávajú za dôveryhodné inštitúcie, ako sú polícia, alebo národná banka,”  uviedolRadomír Adamkovič, vedúci oddelenia prevencie podvodov VÚB banky. "Dominujú podvody využívajúce manipuláciu, ktoré vedú k tomu, že ľudia sami uskutočnia transakcie, ktoré končia u podvodníkov," dodal.

Typickým príkladom sú práve telefonáty zo strany falošných policajtov. Keď je klient presvedčený, že jeho prostriedky sú ohrozené, sám ich prevedie na „bezpečný účet“ alebo dokonca ich rovno odovzdá podvodníkom. Najvyššia strata klienta bola v takomto prípade až 40-tisíc eur.

Vek obete podvodu sa zvyšuje

Najčastejšie sa obeťami takýchto podvodov stávajú ľudia vo veku od 50 do 75 rokov. „Naše dáta ukazujú, že vek podvedených sa postupne zvyšuje. Najexponovanejšou skupinou sú ľudia po 50-ke, ktorých je medzi obeťami najviac,” upozornil Adamkovič. Starší ľudia sú náchylnejší dôverovať informáciám z online prostredia, zároveň majú často úspory, o ktoré ich chcú podvodníci pripraviť.

Z pohľadu objemu podvodov dominujú podľa tohtoročných dát VÚB banky investičné, pri ktorých strácajú klienti najviac peňazí. Ide napríklad o zdanlivé investovanie do kryptomien či akcií, často spojené s poskytnutím vzdialeného prístupu k počítaču podvedeného. Novinkou roka je aj podľa dát VÚB banky podvod využívajúci tzv. NFC tunneling, teda prenos karty cez NFC čip pomocou škodlivej aplikácie a následný výber z bankomatu. Pri ňom využívajú podvodníci motív vyplatenia fiktívnych výnosov z investície.

Najčastejšie podvody na Slovensku:

  1. Investičné podvody
  2. Telefonát od falošného policajta
  3. NFC tunneling

Tipy ako nenaletieť podvodníkom:

  • Venujte primeranú obozretnosť a čas tomu, ak realizujete finančné operácie
  • Neinštalujte si do telefónu alebo PC aplikácie na vzdialený prístup alebo neznáme programy
  • Nekonajte pod časovým tlakom
  • Overte si informácie a zapojte kritické myslenie („ak je to príliš výhodné a zaručené, je to takmer určite podvod“)
  • Vždy si čítajte autorizačné SMS / PUSH notifikácie, ktoré Vám prichádzajú z bankyPri akomkoľvek podozrení, kontaktujte banku - okamžite prostredníctvom Kontaktného centra
  • Používajte bezpečnostný softvér od renomovaného dodávateľ
Ďalšie zo Zoznamu