Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!

BRATISLAVA - Na nárast cien v gastro sektore reaguje aj protistrana. Od decembra 2025 sa totiž menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Nasledujúce zmeny vás budu iste zaujímať.
O zmenách informoval Denník E. Po novom bude záležať, aké dlhé pracovné cesty ste absolvovali alebo sa chystáte absolvovať. Podľa toho sa bude odvýjať výška stravného a ovplyvniť tak množstvo slovensých zamestnancov. Pôjde aj o minimálnu hodnotu či už stravovacej poukážky alebo priamej finančnej dotácie stravného na výplatnej páske.
Nasledujúce sumy sa budú odvíjať od časových pasiem pracovných ciest:
- v pásme 5 až 12 hodín to bude nárast z 8,8 eur na 9,3 eura,
- v pásme 12 až 18 hodín to narastie z 13,1 eura na 13,8 eur,
- v pásme nad 18 hodín to bude z 19,5 eur na 20,6 eur.
Podstatou teda je, že minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvyšuje zo sumy 6,6 eura (do 30. novembra 2025, pozn. red.) na 6,98 eura. Hlavné je, aby to bolo najmenej 75 percent stravného pri pracovnej ceste 5 až 12 hodín.
"Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, takže zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej nominálnej hodnote," vysvetlila denníku advokátska kancelária Ružička and Partners. Príspevok zamestnávateľa predstavuje maximálne 5,12 eura a najmenej 384 eura.