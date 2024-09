Dobré správy pre zamestnancov: Zvýšil sa príspevok na stravu! TOTO je nová minimálna hodnota gastrolístku

Stravné lístky (Zdroj: SITA / Ľudovít Vaniher)

BRATISLAVA – Od septembra sa na Slovensku zvyšujú sumy stravného a príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Môže za to nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách, na základe ktorého Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo opatrenie, ktorým sa zvyšujú sumy stravného. To môže mať negatívny efekt pre podnikateľov, ktorým toto zvýšenie prinesie vyššie náklady na stravovanie zamestnancov.

Podľa údajov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR koncom mája 2024, bola v mesiaci apríl 2024 splnená podmienka, na základe ktorej sa zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Zvýšenie sa týka aj minimálnej hodnoty gastrolístkov a finančných príspevkov na stravovanie.

V mesiaci apríl 2024 dosiahol nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR oproti mesiacu jún 2023 hodnotu nad 5 %. Na základe rastu cien nameraného v júni 2023 sa pritom už zvyšovali sumy stravného od 1.10.2023.

Stravné (diéty) pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín sa zvýšilo na 8,30 eur. Každý zamestnávateľ je od 1. septembra 2024 povinný prispievať zamestnancom na teplé jedlo (obed) príspevkom v rozmedzí od 55 % ceny jedla až do sumy 4,57 eur a na gastrolístok (v elektronickej či papierovej podobe) príspevkom v rozmedzí od 55 % ceny gastrolístka až do sumy 4,57 eur, pričom hodnota gastrolístka musí byť najmenej 6,23 eur. Ak zamestnávateľ vypláca zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, ten musí byť v rozmedzí od 3,43 eura do 4,57 eur. Upozornil na to odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.

Podľa ministerstva bude mať zvýšenie stravného negatívne vplyvy predovšetkým na podnikateľskú sféru, pre ktorú zvýšenie prinesie vyššie náklady na stravovanie zamestnancov. Zmena by sa ale naopak mohla pozitívne prejaviť na hospodárení reštauračných zariadení.