Dobré správy pre zamestnancov: Ministerstvo sa rozhodlo konať! Od apríla sa zvýšia TIETO príspevky

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Vyššie ceny potravín, vyššie ceny v reštauráciách. To všetko prispelo k tomu, aby sa ministerstvo rozhodlo konať a aspoň čiastočne zlepšili zamestnancom život na Slovensku. Od 1. apríla sa totiž zvyšujú sumy niektorých príspevkov na stravovanie, ktoré využívajú zamestnanci. O aké príspevky ide a o koľko sa zvýšia?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny avizovalo, že od 1. apríla sa zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách, a to o 5,9 percenta. Napríklad, zamestnanci, ktorí sú na pracovnej ceste od 5 do 12 hodín, dostanú po novom 8,8 eura, teda o 50 centov viac, ako doteraz. Pri cestách, ktoré trvajú od 12 do 18 hodín, výška stravného stúpne o 80 centov na 13,10 eura. O vyše euro stúpne výška v prípade, ak pracovná cesta presiahne 18 hodín. V takom prípade bude stravné vo výške 19,5 eura.

Archívne VIDEO Vláda sa dohodla na vyššej podpore gastrosektora cez nižšiu DPH, uviedol Kamenický

Vláda sa dohodla na vyššej podpore gastrosektora cez nižšiu DPH, uviedol Kamenický (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Tešiť sa však môžu aj zamestnanci, ktorí nechodia na pracovné cesty. Zvyšujú sa totiž aj sumy zamestnávateľkých príspevkov na stravovanie a gastropoukážok. Tí, čo využívajú príspevky na stravovanie k výplate, po novom dostanú minimálne 3,63 eura a maximálne 4,84 eura. Naopak, tí, čo využívajú gastropoukážky, dostanú od apríla o 37 centov viac, teda 6,60 eura.

Podľa Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. To znamená, že minimálna hodnota gastrolístka od 1. apríla 2025 je 6,60 eura.

Príspevok Teraz Po novom Rozdiel pracovná cesta od 5 do 12 hodín 8,3 eura 8,8 eura 0,5 eura pracovná cesta od 12 do 18 hodín 12,30 eura 13,10 eura 0,8 eura pracovná cesta nad 18 hodín 18,40 eura 19,50 1,1 eura minimálna hodnota gastropoukážky 6,23 eura 6,60 eura 0,37 eura Príspevok na stravovanie minimálny 3,4265 eura 3,63 eura 0,20 eura Príspevok na stravovanie maximálny 4,56 4,84 eura 0,28 eura

Suma minimálneho príspevku na stravovanie, teda 3,63 eura, je zároveň minimálna hodnota, ktorú zamestnávateľ za svojho zamestnanca v prípade gastrolístkov preplatí. Zvyšok si musí zamestnanec preplatiť zo svojho vrecka, alebo využiť pritom peniaze zo sociálneho fondu.

Po pol roku opäť

Nie to pritom tak dávno, čo sa výška gastropoukážok a príspevkov na stravovanie zvyšovala. Naposledy sa tak stalo v septembri minulého roku, no podľa rezortu práce sa odvtedy situácia výrazne zmenila. Ceny potravín a obedových menu sa totiž zvýšili a príspevky na stravovanie tak ľuďom nestačia. Úprava má kompenzovať infláciu a zabezpečiť primerané stravovanie pre zamestnancov na služobných cestách.