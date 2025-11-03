Disciplinárny proces so sudkyňou Pamelou má pokračovať 9. decembra

BRATISLAVA - Ústne pojednávanie s disciplinárne obvinenou sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Z. odročil v pondelok Najvyšší správny súd (NSS) SR na 9. decembra. Vykonať sa majú ďalšie listinné dôkazy. Súd nevylúčil ani prednes záverečných rečí.
Na pondelkovom hlavnom pojednávaní NSS vykonal viaceré listinné dôkazy. Išlo najmä o spisy v trestných veciach, v ktorých obvinená sudkyňa rozhodovala. Podľa jedného z navrhovateľov, predsedu ŠTS Michala Trubana, preukazujú nečinnosť sudkyne v týchto veciach. Sudkyňa na druhej strane poukázala na náročnosť spisov, ktoré musela preštudovať.
Obvinenia z prieťahov v konaní
Pamele Z. sú za vinu kladené prieťahy v konaní vo viacerých veciach. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a Truban. Obvinená sudkyňa popiera svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov.
Navrhované tresty pre sudkyňu
Truban navrhol Pamelu Z. uznať za vinnú a uložiť jej trest preloženia na súd nižšieho stupňa a znížiť jej plat o 50 percent na tri mesiace. Kosová takisto navrhla uznať obvinenú sudkyňu za vinnú a znížiť jej funkčný plat o 20 percent na tri mesiace.