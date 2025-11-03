Riaditeľa Správy Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča odvolali z funkcie

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč končí vo funkcii. Potvrdil to samotný Kĺč s tým, že dôvody svojho odvolania nepozná a ani v odvolacom dekréte ich Ministerstvo životného prostredia SR neuviedlo.
„K dnešnému dňu som skončil na pozícii riaditeľa Správy PIENAP-u. Žiadne dôvody neuviedli, mali sme sedenie s generálnym riaditeľom sekcie ochrany prírody a krajiny Kamilom Kyšeľom, ktorý mi dal dekrét na odvolanie a dôvod neuviedol, že ho nepozná,“ uviedol Kĺč. Vo funkcii pôsobil od roku 2011. Zatiaľ nevie, kto ho nahradí, hoci ako potvrdil, nejaké mená sa už k nemu dostali. Podotkol, že sa vždy snažil svoju prácu vykonávať apoliticky v záujme ochrany prírody. Obáva sa, že po jeho odchode sa začnú realizovať zámery, ktoré sa roky pre ochranu prírody zastavovali.
V Správe PIENAP-u aktuálne pracuje 19 ľudí. Kĺč by nerád celkom odišiel z kolektívu, ktorého súčasťou je od roku 2002. „Nechal som tam polovicu profesionálneho života, ale vieme, ako skončili moji kolegovia riaditelia, ktorým predložili také pracovné podmienky, že sa zbalili a odišli. Neviem však teraz potvrdiť, že to bude takto aj u nás, nechcem predbiehať udalosti, uvidíme, čo sa stane,“ uzavrel Kĺč, ktorý za svoj najväčší úspech považuje zvládnutie reformy národných parkov.