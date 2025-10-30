Návrhy na odvolanie ministrov budú na programe novembrovej schôdze NR SR, uviedol Raši

BRATISLAVA - Opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vláde aj viacerým ministrom budú na programe riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 25. novembra. Na samostatnú mimoriadnu schôdzu vyčlenené nebudú. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Kritiku opozície k presunu návrhov odmietol. Koalícia má podľa neho plné právo stanoviť priority rokovania. Poukázal pritom na to, že prioritou minulej schôdze bol štátny rozpočet.
„Ešte v utorok (28. 10.) bolo prijaté jasné uznesenie priamo v pléne NR SR, ktoré stanovuje presný postup. Týmto uznesením sa rozhodlo, že všetky body, ktoré sa nestihli prerokovať na 40. schôdzi, a to vrátane všetkých návrhov na vyslovenie nedôvery členom vlády, sa v zmysle tohto uznesenia presúvajú a budú zaradené do programu nasledujúcej schôdze NR SR so začiatkom 25. novembra 2025. Tým je jasne zodpovedaná otázka, kedy sa o návrhoch bude rokovať. Toto je platná dohoda, ktorá vzišla z hlasovania poslancov,“ poznamenal.
Koalícia má podľa Rašiho plné právo stanoviť priority rokovania. „Absolútnou a celkom pochopiteľnou prioritou uplynulej schôdze bolo zodpovedné prerokovanie a schválenie zákona roka, štátneho rozpočtu, ktorý je kľúčovým pre fungovanie celého štátu,“ podotkol. Zároveň upozornil na to, že pre opakované obštrukcie zo strany opozície sa predlžovali rokovania a v dôsledku daných zdržaní sa nestihli prebrať všetky body. „Koalícia sa teda k tejto veci stavia zodpovedne: najprv bol na programe kľúčový zákon pre štát a následne, podľa prijatého uznesenia, sa v novembri prerokujú aj zvyšné body vrátane odvolávaní,“ dodal.
Poslanci v utorok ukončili 40. parlamentnú schôdzu
Poslanci v utorok ukončili 40. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte mnoho neprebratých bodov. Tie sa presunú na novembrovú schôdzu. Opätovne sa presunuli napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Niektoré boli predložené ešte v januári tohto roka. Opozícia to kritizovala. Hovorila o arogancii vládnej koalície.