Časť Téryho chaty je preč! V KST rastie napätie, najväčší oddiel žiada odvolanie vedenia

VYSOKÉ TATRY - Po valnom zhromaždení v Žiline, na ktorom Klub slovenských turistov (KST) schválil nové zmluvy pre tatranských chatárov, prichádza reakcia z vlastných radov. Najväčší oddiel v rámci organizácie – KST Hikemates – iniciuje zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. V Tatrách medzitým vyvolala rozruch správa, že časť Téryho chaty, ktorá slúžila ako sklad materiálu, bola rozobratá.

Cieľom Hikemates, ktorý združuje viac ako 3 400 členov, je podľa jeho vedenia obnoviť dôveru v organizáciu a odvolať predsedu Petra Šveca a člena výkonného výboru Tomáša Hvizdáka. „Naším cieľom nie je konflikt, ale obnova dôvery. Chceme, aby KST viedli ľudia, ktorí rozumejú horskému prostrediu, rešpektujú komunitu a stoja za hodnotami ochrany prírody,“ vysvetľuje Patrik Pajta, predseda KST Hikemates.

Oddiel tvrdí, že súčasné vedenie koná v rozpore so stanovami a hodnotami klubu. Impulzom k iniciatíve boli podľa Hikemates pochybnosti o transparentnosti výberového konania na Téryho chatu, ako aj spôsob verejnej komunikácie vedenia, ktoré podľa nich poškodzuje dobré meno organizácie.

Hikemates zároveň upozorňuje na znepokojujúci trend, že vedenie KST sa začína uzatvárať do úzkej skupiny ľudí, ktorí navzájom obsadzujú kľúčové pozície v organizácii. Na poslednom Valnom zhromaždení bol do Výkonného výboru zvolený nový člen pochádzajúci z klubu VON, rovnako ako predseda Švec a člen výkonného výboru Hvizdák, ktorý zároveň získal do nájmu Téryho chatu. 

„Máme obavy, že sa vytvára uzavretý okruh ľudí, ktorí môžu postupne ovládnuť rozhodovacie procesy v KST. Takýto vývoj ohrozuje nezávislosť a dôveryhodnosť organizácie, ktorá má slúžiť všetkým turistom, nie úzkej skupine,“ hovorí Pajta. 

Prístrešok na Téryho chate bol rozobratý

Podľa Hikemates sa vedenie KST nedokázalo dostatočne vysporiadať s konfliktom záujmov a pochybnosťami o priebehu výberového konania na nájomcu Téryho chaty. „Postup vedenia KST vzbudzuje vážne pochybnosti o nezávislosti rozhodovania. Budeme požadovať, aby sa výberové konanie zopakovalo a bolo skutočne transparentné. Rovnako trváme na tom, aby bol do procesu zapojený aj horolezecký spolok JAMES ako menšinový vlastník chaty,“ dodal Pajta.

Na Téryho chate to podľa všetkého už teraz vrie. V nedávnom videu Patrika Pajtu priamo spred chaty poukázal na to, že časť prístrešku, ktorý slúžil ako sklad materiálu, bola rozobratá. Odchádzajúci chatár Peter Michalka neskôr vysvetlil, že ho odstránil preto, že mu KST vyčítal, že bol postavený načierno. Zároveň mu klub nechcel preplatiť náklady, ktoré do chaty investoval. „Keď vidím miznúcu chatu, obávam sa, že o ňu prídeme,“ povedal Pajta.

Hikemates aktuálne oslovuje viac ako 400 predsedov turistických klubov po Slovensku, aby získal podporu pre zvolanie valného zhromaždenia. Tento krok je v súlade so stanovami KST a umožňuje členskej základni reagovať na vnútornú krízu organizácie. Ak väčšina klubov nebude ochotná situáciu riešiť, Hikemates je pripravený dobrovoľne z KST vystúpiť.

