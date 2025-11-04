PRIESKUM odhalil, čo si Slováci myslia o výhre Babiša: Očakávajú veľké dopady na vzťahy s Českom!

BRATISLAVA - Až polovica Slovákov verí, že výhra Andreja Babiša v českých voľbách môže mať pozitívny dopad na vzťahy medzi krajinami. V súčasnosti ich za nadštandardné považuje len 7 percent opýtaných.
Výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia ukazujú, že téma českých volieb zaujíma aj obyvateľov Slovenska. Tri štvrtiny oslovených zachytilo výsledky volieb u našich susedov. Častejšie môžeme medzi nimi nájsť mužov, ľudí nad 55 rokov a občanov so stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním.
Z tých, ktorí výsledok volieb zachytili, necelá polovica vníma výsledok parlamentných volieb v Českej republike pozitívne. Nadpriemerne často sa medzi nimi vyskytujú ľudia z generácie Baby boomers, teda ľudia nad 61 rokov.
Negatívne hodnotia výsledky volieb v Česku najmä mladšie generácie (18 – 44 rokov), vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvatelia Bratislavy. „Zaujímavý je pohľad na elektoráty jednotlivých slovenských strán, ktorý jasne potvrdzuje, že Slováci a Slovenky sa orientujú v základnom hodnotovom rozdelení českého politického spektra. Výsledky českých parlamentných volieb hodnotia výrazne pozitívnejšie voliči parlamentných strán a hnutia Republika, zatiaľ čo negatívne ich hodnotia najmä voliči Demokratov, SaS, Progresívneho Slovenska a hnutia SLOVENSKO. Táto miera spokojnosti či nespokojnosti je pomerne vyhranená a kopíruje tak postoje predstaviteľov strán k víťazovi volieb Andrejovi Babišovi a k stranám doterajšej vládnej koalície, ktorá vo voľbách neuspela,“ interpretuje výsledky prieskumu Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia.
Čaká nás zlepšenie vzťahov?
Ako upozornila agentúra, vzťahy medzi Slovenskom a Českom, ktoré boli po rozdelení federácie dlhodobo nadštandardné, v posledných rokoch prešli citeľným ochladením. Napätie medzi Bratislavou a Prahou sa vystupňovalo najmä počas vlád Petra Fialu a Roberta Fica, keď sa politické postoje oboch krajín začali výrazne rozchádzať. "Slováci vnímajú vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou pri najlepšom za štandardné (37 percent populácie), či dokonca narušené (39 percent populácie). Ako nadštandardné ich vníma iba 7 percent populácie. Zvyšné 4 percentá populácie považujú vzťahy medzi našimi krajinami dokonca za zlé," uviedli.
To by však mohli výsledky českých volieb zmeniť. Takmer polovica oslovených totiž verí, že ich výsledky budú mať pozitívny dopad na vzťahy medzi krajinami. "Častejšie zlepšenie vzťahov očakávajú voliči súčasnej vládnej koalície. Konkrétne, až 77 percent voličov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS verí, že výsledky českých volieb zlepšia vzťahy medzi Českom a Slovenskom. Podobný názor zdieľa tretina voličov opozičných strán," uviedla agentúra. „Zlepšenie vzťahov medzi Slovenskom a Českom očakávajú najmä tí Slováci a Slovenky, ktorí vnímajú vzťahy medzi krajinami za narušené a výsledky českých volieb hodnotia pozitívne,“ doplnil výsledky Mikuláš Hanes.
Online prieskumu sa zúčastnilo 1 004 respondentov. Zber dát prebiehal na reprezentatívnej vzorke online populácie Slovákov vo veku 18+ od 15. – 19. októbra 2025.