Obrovský míľnik vo vzdelávaní na Slovensku: Veľká zmena sa nerodila ľahko a je najväčšou za 20 rokov

Ondek v mene odborárov vraví, že je zvedavý na praktické aplikovanie zmien v školstve. VIDEOROZHOVOR Zobraziť galériu (14)
Ondek v mene odborárov vraví, že je zvedavý na praktické aplikovanie zmien v školstve. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Schválenie novely školského zákona a aj ďalších pridružených zákonov tvorí obrovský míľnik vo vzdelávaní na Slovensku. Veľká zmena sa nerodila ľahko a je najväčšou za 20 rokov. Viac o tom prezradil predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (PŠaV) Pavel Ondek.

Máme schválenú školskú novelu, ktorá je najvýraznejšou za posledných 20 rokov. Ako ju vníma odborový zväz? Je to pozitívne alebo to vnímate s obavami?

- Vnímame to veľmi pozitívne, pretože nejde iba o novelu školského zákona, ale súbežne s ňou prichádzajú aj ďalšie zákony. Tie sa týkajú aj rastu pedagogických odborných zamestnancov, vysokých škôl, odborného školstva, školskej samosprávy a financovania.

Týmito zákonmi sme sa zaoberali minimálne viac ako polroka. Sú tam návrhy, ktoré spracovali odborníci z ministerstva školstva, pričom tie by mali naše školstvo posunúť úplne dopredu. My to vítame, ale sme zvedaví, ako sa všetky tieto zmeny, ktoré sú tam a vnímame ich pozitívne, premietnu v praxi.

Moji predchodcovia nenabrali odvahu, hovorí minister Drucker: Čo všetko sa mení?

Povedali ste, že to prebiehalo asi polroka. Tá diskusia teda začala niekedy na jar roka 2025?

- Nástupom pána ministra diskusia začala tým, že šéf rezortu na svojej pôde zriadil 40 odborných tímov, ktoré boli rozdelené do jednotlivých oblastí, týkajúcich sa školstva. Z týchto 40 odborných tímov sme obsadili 29 miest. Ide o odborníkov z praxe, od nás - odborári, ktorí pracujú aj na materských, základných, stredných a vysokých školách.

Nie všetky výstupy z týchto odborných tímov sa dostali do zákonov, ale vopred sme vedeli, ktoré zmeny budú navrhované. Takže máme tam aj naše návrhy. Potom nastalo obdobie, kedy tie zákony už boli prediskutované a dostali sa do medzirezortného pripomienkového konania. Aj tam sme na tom participovali. Niektoré návrhy, ktoré boli od nás, boli hneď zapracované do zákonov, o niektorých sme museli aj dlhšie diskutovať. Keď to všetko spočítam, všetky tie rokovania merali zhruba čas do 100 hodín.

Bolo to teda aj s kompromismi?

- Určite. Každý jeden návrh, v prípade, kde je protinávrh, vo výsledku musí byť kompromisom.

Šéfka združenia základných škôl otvorene: Táto novela je skutočným veľkým treskom, rodičia, pripravte sa na TOTO!

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • V akej miere boli odbory zapojené do prípravy noviel
  • Ako vníma nálady medzi pedagógmi a čo cítia po jej schválení
  • Ako sa pozerá na možnosť, že riaditeľmi už budú môcť byť aj nepedagogickí zamestnanci
  • Aké sa podľa Ondeka musia vyvinúť ďalšie kroky v školstve po schválení tejto novely

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

