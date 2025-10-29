Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková VIDEOROZHOVOR Zobraziť galériu (11)
Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/Michal Szentivanyi © Zoznam/Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Moderné školstvo na Slovensku čakajú skutočné výzvy 21. storočia a mnohí odborníci z brandže sa obávajú, že ak sa s ich nastoľovaním nezačne čím skôr, budeme prestupovať na mieste. Novelu školského zákona z dielne ministerstva školstva preto víta aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková, ktorá ponúkla svoj pohľad vo videorozhovore.

Schválená novela školského zákona so sebou prináša niekoľko noviniek. Jednou z nich určite je aj nástup nových školských obvodov. Ako sa situácia dotkne menších obcí a vidieka? 

- Momentálne sa ešte stále pracuje na úseku generálneho riaditeľa Martina Kríža. Spolu s ním aj Združenie základných škôl Slovenska kreuje sa návrh toho, ako spomínané obvody budú tvorené. Neférovosti a nerovnosti, naopak, vznikali doteraz. 

Boli napríklad v tom, že niektorí rodičia v realite generačnej chudoby alebo pri sociálne znevýhodnených deťoch mali neprístupné štátne školy, pretože v ich najbližšom okolí boli buď cirkevné alebo súkromné školy. 

Šéfka združenia základných škôl
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Balík školských zákonov prinesie lepšiu kvalitu a dostupnosť školstva, uviedol Drucker Prečítajte si tiež

Balík školských zákonov prinesie lepšiu kvalitu a dostupnosť školstva, uviedol Drucker

Ako sa ako prezidentka ZZŠS pozeráte na novoschválenú "legislatívnu smršť" zákonov z dielne ministra Tomáša Druckera?

- Tie zmeny určite boli nevyhnutné. Nemôžeme stále učiť rovnakou metodológiou a rovnako aj hodnotiť žiakov a stále rozprávať o nedostatku učiteľov. Všetky naše požiadavky, ktoré sme už roky komunikovali, pán minister zozbieral a ozaj to vzišlo až do takejto "legislatívnej smršti", no za združenie môžem povedať, že bolo to nevyhnutné a tieto zmeny vítame. K samotnej aplikačnej praxi týchto zákonov budeme však ešte potrebovať viacero stretnutí.

Šéfka združenia základných škôl
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na čo sa majú pripraviť rodičia žiakov na štátnych škôl?

- Tu by som pre týchto rodičov určite chcela zdôrazniť, aby podporovali svoju školu a tiež aby mysleli na to, že dávajú svoje dieťa do štátnej školy s tým, že tam nie je segregácia vyčlenená tým, ako sa napríklad ohradzujú cirkevné základné školy témou hodnôt.

Hodnoty sa totiž dodržiavajú v každej štátnej základnej škole. Na to nemusí byť určená cirkev, aby k tomuto dodržiavaniu hodnôt dochádzalo. Nedochádza tam ani k tomu, že by sa niekto segregoval na základe toho, či na tú-ktorú najbližšiu a najkvalitnejšiu školu má finančné prostriedky alebo nemá. Obce sú zriadovateľom 1 823 škôl. Cirkev je zriadovateľom 164 škôl a súkromní zriadovatelia v tejto štatistike tvoria 218 škôl.

Šéfka združenia základných škôl
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • Ako bude vplývať zavádzanie povinnej matematiky na maturitách niektorých škôl na jej výučbu na základných školách
  • Ako hodnotí konsolidovanie verejných financií v spojení so situáciou v školstve
  • Či si Horníková myslí, že aplikovanie novely je iniciované veľmi veľkou lopatou

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

Viac o téme: RozhovorVideorozhovorNovela školského zákonaEva HorníkováZdruženie základných škôl SlovenskaZZŠS
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Syn Jasminy a Rytmusa miluje MÓDU: Odpadnete, čo si vypýtal na Vianoce! Je to rarita
Syn Jasminy a Rytmusa miluje MÓDU: Odpadnete, čo si vypýtal na Vianoce! Je to rarita
Prominenti
Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme v školstve: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné
Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme v školstve: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné
Videorozhovory
Kapitán basketbalistov Patrioti Levice Boris Bojanovský po tesnej prehre s AEK Atény
Kapitán basketbalistov Patrioti Levice Boris Bojanovský po tesnej prehre s AEK Atény
Zoznam TV

Domáce správy

Vláda sa na výjazdovom
Vláda sa na výjazdovom rokovaní bude venovať severným okresom i Generácii Olymp
Domáce
VIDEOROZHOVOR Šéfka združenia základných škôl
Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme v školstve: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné
Domáce
Ilustračné foto
Chrípková sezóna VRCHOLÍ: Zatvorené školy, zákaz návštev... Stovky prípadov covidu, šarapatí v domovoch dôchodcov!
Domáce
Voľno pre zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja na 17. november: Symbolický prejav úcty k slobode a demokracii
Voľno pre zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja na 17. november: Symbolický prejav úcty k slobode a demokracii
Regióny

Zahraničné

Donald Trump
Trump naznačil stretnutie s Kimom: Zľahčoval posledné raketové testy KĽDR
Zahraničné
Attaulláh Tarar
Mierové rokovania medzi Pakistanom a Afganistanom v Istanbule zlyhali, uviedol minister Tarar
Zahraničné
Izraelské nálety v Gaze
Izraelské nálety v Gaze si vyžiadali najmenej 30 mŕtvych, tvrdia tamojšie úrady
Zahraničné
KĽDR otestovala rakety v
KĽDR otestovala rakety v Žltom mori: Deň pred príchodom Trumpa do Južnej Kórey
Zahraničné

Prominenti

Jasmina Alagič Vrbovská
Syn Jasminy a Rytmusa miluje MÓDU: Odpadnete, čo si vypýtal na Vianoce! Je to rarita
Domáci prominenti
FOTO Premiéra filmu Nepela. Na
Najprv FEJKOVÝ románik s Tomečkom a teraz... Bývalá markizáčka ukázala NOVÉHO frajera!
Domáci prominenti
Andrej Bagar
Známy herec kedysi skončil vo väzení: Dnes jeho meno pozná celé Slovensko!
Osobnosti
Scenárista a režisér Dodo
Je koniec: Vo veku 67 rokov navždy odišiel uznávaný slovenský scenárista a režisér
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Objav, ktorý mení dejiny:
Objav, ktorý mení dejiny: Archeológovia potvrdili pravdivosť Biblie! Ktorá časť je naozaj skutočná?
Zaujímavosti
Sen mnohých žien sa
Sen mnohých žien sa pre ňu stal nočnou morou: NEUSTÁLE orgazmy jej zničili život! Dokonca musela vynechať pohreb matky
Zaujímavosti
Liek na dlhovekosť?
Liek na dlhovekosť? Zvýšte svoj prietok krvi týmito spôsobmi
vysetrenie.sk
Žena nevie pochopiť pravidlá
Žena nevie pochopiť pravidlá katolíckej cirkvi: Aj TOTO je hriech?! Dilema... ako žiť manželský život podľa cirkvi?
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!

Šport

Juraj Slafkovský vs. Shane Wright: Online prenos zo zápasu Seattle Kraken – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský vs. Shane Wright: Online prenos zo zápasu Seattle Kraken – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
Šimon Nemec v akcii: Online prenos zo zápasu Colorado Avalanche – New Jersey Devils
Šimon Nemec v akcii: Online prenos zo zápasu Colorado Avalanche – New Jersey Devils
NHL
VIDEO Országh prehovoril o návrate Ramsayho: Sadneme si a vydebatujeme si naše pozície
VIDEO Országh prehovoril o návrate Ramsayho: Sadneme si a vydebatujeme si naše pozície
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Nečakaná senzácia v Paríži: Alcaraz hneď na úvod šokujúco zlyhal a môže prísť o post lídra
VIDEO Nečakaná senzácia v Paríži: Alcaraz hneď na úvod šokujúco zlyhal a môže prísť o post lídra
ATP

Auto-moto

Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy

Technológie

Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Znie to šialene, ale na Slnku naozaj prší. Vedci konečne vedia, prečo Slnko „plače“ ohnivými kvapkami
Veda a výskum
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Myslíš si, že ti len upratuje byt? Tento vysávač tajne mapoval dom a odosielal dáta do zahraničia
Bezpečnosť
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Xiaomi posiela na onen svet týchto 9 telefónov, ktorým práve skončila softvérová podpora. Už nedostanú žiadne aktualizácie
Xiaomi
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Samsung

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký perfektný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký perfektný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ranné rituály úspešných žien: Ako si nastaviť deň, aby všetko išlo podľa plánu a dosiahli ste harmóniu a pokoj
Zábava
Ranné rituály úspešných žien: Ako si nastaviť deň, aby všetko išlo podľa plánu a dosiahli ste harmóniu a pokoj
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ukrajinský dron dopadol na
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko čelilo ďalšiemu útoku dronov na Moskvu: Uzavrieť museli dve letiská
Panika v Kremli: Tajná
Zahraničné
Panika v Kremli: Tajná služba sa bojí zvrhnutia Putina! TOTO sú podľa nej vinníci
Ilustračné foto
Domáce
Chrípková sezóna VRCHOLÍ: Zatvorené školy, zákaz návštev... Stovky prípadov covidu, šarapatí v domovoch dôchodcov!
Influencerka bola aj úspešnou
Zahraničné
Záhadná smrť krásnej influencerky a političky: Fanúšikovia sú v šoku! Mesto vyhlásilo smútok

Ďalšie zo Zoznamu