Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné

BRATISLAVA - Moderné školstvo na Slovensku čakajú skutočné výzvy 21. storočia a mnohí odborníci z brandže sa obávajú, že ak sa s ich nastoľovaním nezačne čím skôr, budeme prestupovať na mieste. Novelu školského zákona z dielne ministerstva školstva preto víta aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková, ktorá ponúkla svoj pohľad vo videorozhovore.
Schválená novela školského zákona so sebou prináša niekoľko noviniek. Jednou z nich určite je aj nástup nových školských obvodov. Ako sa situácia dotkne menších obcí a vidieka?
- Momentálne sa ešte stále pracuje na úseku generálneho riaditeľa Martina Kríža. Spolu s ním aj Združenie základných škôl Slovenska kreuje sa návrh toho, ako spomínané obvody budú tvorené. Neférovosti a nerovnosti, naopak, vznikali doteraz.
Boli napríklad v tom, že niektorí rodičia v realite generačnej chudoby alebo pri sociálne znevýhodnených deťoch mali neprístupné štátne školy, pretože v ich najbližšom okolí boli buď cirkevné alebo súkromné školy.
Balík školských zákonov prinesie lepšiu kvalitu a dostupnosť školstva, uviedol Drucker
Ako sa ako prezidentka ZZŠS pozeráte na novoschválenú "legislatívnu smršť" zákonov z dielne ministra Tomáša Druckera?
- Tie zmeny určite boli nevyhnutné. Nemôžeme stále učiť rovnakou metodológiou a rovnako aj hodnotiť žiakov a stále rozprávať o nedostatku učiteľov. Všetky naše požiadavky, ktoré sme už roky komunikovali, pán minister zozbieral a ozaj to vzišlo až do takejto "legislatívnej smršti", no za združenie môžem povedať, že bolo to nevyhnutné a tieto zmeny vítame. K samotnej aplikačnej praxi týchto zákonov budeme však ešte potrebovať viacero stretnutí.
Na čo sa majú pripraviť rodičia žiakov na štátnych škôl?
- Tu by som pre týchto rodičov určite chcela zdôrazniť, aby podporovali svoju školu a tiež aby mysleli na to, že dávajú svoje dieťa do štátnej školy s tým, že tam nie je segregácia vyčlenená tým, ako sa napríklad ohradzujú cirkevné základné školy témou hodnôt.
Hodnoty sa totiž dodržiavajú v každej štátnej základnej škole. Na to nemusí byť určená cirkev, aby k tomuto dodržiavaniu hodnôt dochádzalo. Nedochádza tam ani k tomu, že by sa niekto segregoval na základe toho, či na tú-ktorú najbližšiu a najkvalitnejšiu školu má finančné prostriedky alebo nemá. Obce sú zriadovateľom 1 823 škôl. Cirkev je zriadovateľom 164 škôl a súkromní zriadovatelia v tejto štatistike tvoria 218 škôl.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Ako bude vplývať zavádzanie povinnej matematiky na maturitách niektorých škôl na jej výučbu na základných školách
- Ako hodnotí konsolidovanie verejných financií v spojení so situáciou v školstve
- Či si Horníková myslí, že aplikovanie novely je iniciované veľmi veľkou lopatou