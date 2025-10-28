Seniori sa dočkali: Boli zverejnené dôležité dáta! VIEME, o koľko od januára porastú dôchodky

BRATISLAVA – Dôchodky sa budú od januára valorizovať o 3,7 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webe Štatistického úradu.
Výška valorizácie závisí od tzv. dôchodcovskej inflácia. Dôchodcovská inflácia je špecifická miera inflácie, ktorá odráža rast cien tovarov a služieb, ktoré najčastejšie spotrebúvajú seniori. Jej hodnota sa určuje na základe konkrétneho nákupného koša.
Na stránke Štatistického úradu bola zverejnená výška dôchodcovskej inflácie za september 2025 – jej hodnota bola 3,9 %. Toto číslo sa spriemeruje z ďalšími údajmi zistenými v mesiacoch januára až september 2025 a výsledok, ktorý dostaneme, sa zaokrúhli na celé číslo. To je v tomto prípade 3,7 percenta, čo bude výška valorizácie dôchodkov od januára budúceho roka.
„Sú to údaje, ktoré sa aktualizujú každý rok pravidelne na základe takzvanej dôchodcovskej inflácie, čiže podľa toho sa valorizujú dôchodky,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). „My sa zamýšľame, či nezmeniť valorizačný systém, ale som veľmi rád, že Hlas -SD ešte v opozícii presadil systém mimoriadnej valorizácie, ktorý spočíva v tom, že ak medzimesačná kumulatívna dôchodcovská inflácia presiahne päť percent, okamžite sa spúšťa valorizácia dôchodkov aj počas roka, nielen od prvého januára,“ dodal.
Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši automaticky. Dôchodcovia tak nemusia o nič žiadať a valorizácia sa na výške ich dôchodkov prejaví už v januárovej výplate.