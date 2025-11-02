POPLACH v slovenských internátoch: ŠTYRI budovy museli úplne EVAKUOVAŤ, niekto nahlásil BOMBU!

NITRA - V dnešných hodinách museli pre bezpečnosť študentov a obyvateľov internátov evakuovať dokopy až štyri budovy. Do e-mailovej schránky univerzity prišla bombová hrozba.
Štyri študentské domovy v Nitre museli počas dnešného dňa evakuovať. Zatiaľ neznáma osoba nahlásila bombu. Informuje o tom interez s tým, že všetky budovy patria Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU). Bombová hrozba sa mala objaviť v e-mailovej schránke.
"Prorektor SPU prof. Tóth nás informoval o e-mailovom nahlásení výbušniny v ŠD SPU. SPU následne kontaktovalo PZ SR. Viac informácií nemáme," prezradil Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ ŠD UKF.
Dočasné útočisko pre študentov
Správu o nahlásených výbušninách potvrdila aj Ing. Emília Chovanová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (riaditeľka ŠDaJ SPU Nitra).
"Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dostala e-mailom bombovú hrozbu týkajúcu sa študentských domovov. Všetky štyri študentské domovy sme evakuovali a študentom sme otvorili priestory v hlavnej budove pod aulou, kde sa môžu dočasne zdržiavať. V súčasnosti prebiehajú vyšetrovacie úkony, pričom plne spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní," povedala.