AKTUÁLNE Smrteľná havária pri Vlčanoch: Zomreli dvaja mladí ľudia

VLČANY - Na ceste medzi Šaľou a Vlčanmi sa v sobotu skoro ráno odohrala tragédia. Pri náraze osobného auta zahynuli dvaja mladí ľudia, tretí utrpel zranenia a skončil v nemocnici.
K rannej havárii medzi Šaľou a obcou Vlčany došlo v sobotu 1. novembra krátko po úsvite. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál noviny.sk, bolo v osobnom vozidle viacero mladých ľudí vo veku približne 17 až 19 rokov. Ich jazda sa však skončila tragicky.
Po príchode záchranných zložiek bolo jasné, že dvom cestujúcim už pomôcť nedokážu. „U dvoch osôb sme museli konštatovať smrť,“ uviedli zasahujúci záchranári. Tretieho mladého pasažiera previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré si vyžadovali okamžitú lekársku starostlivosť.
Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Miesto udalosti zostalo na niekoľko hodín uzavreté, kým odborníci zaznamenávali stopy a zisťovali, čo predchádzalo smrteľnej kolízii.