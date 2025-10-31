Smrteľná nehoda pri Žiline: Vodička (†60) vbehla pod nákladiak: Nasledovala zrážka, z auta je len kopa šrotu

STRÁŇANY - Štvrtkový podvečer poznačila ťažká dopravná nehoda, ku ktorej došlo v čase okolo 17.20 hod. došlo na ceste I/18 v k.ú. obce Stráňavy v žilinskom okrese.
"60 ročná vodička viedla osobné motorové vozidlo zn. Audi z obce Stráňavy smerom ku križovatke s cestou I/18, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy nákladnému motorovému vozidlu, ktoré jazdilo po ceste I/18 v smere Žilina - Martin," uviedla polícia.
Vodička pri prevoze do nemocnice žiaľ svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice.
56 ročný vodič nákladného vozidla sa podrobil dychovej skúške ako aj skúške na požitie psychotropných a omamných látok s negatívnym výsledkom.
Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá.
"Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.