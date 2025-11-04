Dušičkové peklo na cintoríne: Zhrození pozostalí a zvažuje sa aj odstrel, strašiakom sú SRNKY!

STUPAVA - Začiatok novembra so sebou tradične nesie príchod na cintoríny za svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami. Zapáliť sviečky a uctiť si spoločné chvíle prišli aj na cintorín do Stupavy, kde sa však objavil nepozvaný návštevník v podobe divej zveri.
Pomerne šokujúci prípad ohrozenia srnkami na stupavskom cintoríne zmapovala v reportáži verejnoprávna STVR. Tradičnú dušičkovú náladu na cintoríne narušili srnky. Tie si tiež prišli nájsť niečo pre seba. Spravidla ide o hľadanie obživy. Mesto o celom probléme vie. Riešenie však teraz hľadá u poľovníkov. Srnky totiž prichádzajú pomerne často a obhrýzajú kvety, došlo aj k úrazu jedného z návštevníkov. Kvety a sviečky sú pritom častými dekoráciami novembrových dušičkových návštev cintorínov.
Ráno položila kvety, poobede z nich už nič nezostalo
Problém pocítila na vlastnej koži aj Ružena, ktorá navštevuje cintorín v Stupave každý deň. Podľa nej sa prichádza do areálu nasýtiť asi sedem srniek. "Nemôžeme dávať ani živé kvety, je to hrôza. Dala som ich tam poobede, išla som ráno pozrieť, už bolo všetko zožraté. Všetko. Rad radom," posťažovala sa do kamery.
A čo na to poľovníci? "Srnčia zver sa tam samozrejme dostala cez plot. Sú určité miesta, kde dokáže preskočiť toto oplotenie," povedal pre STVR predseda Poľovníckeho združenia Stupava-Mást Radoslav Rigler. "Mávam tu rozbité svietniky, poskákané hroby. Stávajú sa aj vážnejšie veci, napríklad napadnutí ľudia, zlomená ruka po páde a podobne. Tie srnky sa už neboja ľudí," vniesol svetlo do celej situácie poslanec mestského zastupiteľstva Martin Smeja.
Umelé kvety spôsobujú len ďalšie vrásky - aktivistom
Ľudia sa aj pre tento problém začali uchyľovať ku kúpe umelých kvetín. Ekologickí aktivisti z toho nie sú vôbec nadšení. "Úplne rozumieme, že ľuďom táto situácia komplikuje život. Napriek tomu hromadný nákup plastových kvetov určite nie je riešením," prezradila hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
Pridal sa k nej aj expert na ochranu prírody Milan Janák. "Je to nebezpečné aj pre voľne žijúce zvieratá. Tie kvety sú chemicky ošetrované, sú tam rôzne ochranné látky, laky, plastové ozdoby či kovové spinky," zdvihol varovný prst.
Čo bude nasledovať? "Opravia sa diery na oplotení. K lovu by sme pristúpili až v druhej etape, keby sa tá srnčia zver neustále sem vracala a robila tieto problémy. Je to totiž nepoľovná plocha a nie je úplne bezpečné tu loviť," prispel stanoviskom Rigler.