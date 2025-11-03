Požiar kontajnerov v Petržalke poškodil dve autá: Škoda presiahla 27-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje požiar kontajnerového stojiska v bratislavskej Petržalke. Došlo pri ňom aj k obhoreniu dvoch áut. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že incident sa vyšetruje.
„Dnes v skorých ranných hodinách bol na linke 158 prijatý oznam o požiari, v tomto prípade išlo o kontajnerové stojisko na Fedinovej ulici v piatom bratislavskom okrese. V dôsledku požiaru štyroch komunálnych nádob na odpad došlo k obhoreniu dvoch motorových vozidiel. Doposiaľ bola celková škoda vyčíslená na 27.500 eur,“ priblížila. Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri požiari nevylúčil cudzie zavinenie.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)