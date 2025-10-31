Požiar v nákupnom centre v Bratislave: Horí v jednej z reštaurácií, ľudí evakuovali

Bratislavskí hasiči zasahujú v priestoroch jednej z reštaurácií v nákupnom centre pri nábreží Dunaja, kde bol ohlásený požiar (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči v piatok popoludní zasahujú v priestoroch jednej z reštaurácií v nákupnom centre pri nábreží Dunaja v Bratislave, kde bol ohlásený požiar. Návštevníkov evakuovali pred príchodom hasičov. Aktuálne je situácia pod kontrolou, k zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
„Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel,“ doplnili hasiči.