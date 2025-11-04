Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender

BRATISLAVA - Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nevyrušil právny názor generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že pri záchrankovom tendri bol porušený zákon. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré zaslal tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Ak by som na zrušení tendra netrval a ministerstvo zdravotníctva by v ňom pokračovalo, musel by som odvolať príslušného ministra,“ skonštatoval predseda vlády. Zároveň ocenil, že minister Šaško mal zmysel pre realitu a nenechal sa ovplyvniť záujmovými skupinami.
Žiadny škandál, tender bol plný pochybností
„Záchrankový tender bol zrušený, nikomu nebola spôsobená žiadna škoda, nikto nebol v rozpore so zákonom zvýhodnený alebo znevýhodnený. Robím všetko preto, aby s touto vládnou koalíciou nebol spojený žiadny škandál,“ povedal Fico. Dodal, že tender na záchranky sa spájal s mnohými pochybnosťami a komunikačnými zlyhaniami.
Ministerstvo zdravotníctva SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Žilinka o tom informoval s tým, že boli podané protesty prokurátora. Rezort reagoval, že zaujme stanovisko po oboznámení sa s oficiálne doručenou správou generálneho prokurátora o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia. Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Šaška z funkcie ministra zdravotníctva.
Záchrankový tender zrušili po kritike netransparentnosti
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.