Česko odoprelo vstup Izraelčanovi, podľa polície bol nežiaducou osobou

PRAHA - České úrady v utorok na Letisku Václava Havla v Prahe zadržali Izraelčana, ktorému následne odopreli vstup na územie ČR. Izraelčan bol podľa cudzineckej polície na zozname nežiaducich osôb, na ktorý ho zaradilo Francúzsko. Muž však tvrdí, že vo Francúzsku nikdy nebol. Kritizoval tiež postup českých úradov, ktoré s ním podľa jeho slov zaobchádzali ako so zločincom. Vo štvrtok o prípade informoval server iDNES.cz.
„Pred dvomi dňami sme odopreli vstup občanovi Izraela, pretože bol vedený v schengenskom informačnom systéme ako nežiaduca osoba. Tento záznam sme tam nevložili my, ale Francúzska republika. My len plníme platné schengenské dohody,“ uviedol hovorca českej cudzineckej polície Josef Urban. Dodal, že muž sa na náklady leteckého prepravcu vrátil do Izraela.
Podľa izraelského webu Ynetnews.com išlo o armádneho záložníka, ktorý bojoval v Pásme Gazy a Libanone a do Prahy cestoval na dovolenku so svojou ženou. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí odopretie vstupu nesúviselo s mužovou vojenskou službou, okolnosti prípadu však zatiaľ jasné nie sú.
Izraelčan tvrdí, že celý proces trval asi 15 hodín, pričom s ním bolo zaobchádzané ako so zločincom. České úrady mu údajne povedali, že ho Francúzi vinia z účasti na závažných trestných činoch. Zároveň mu vraj uviedli aj to, že je to možno z dôvodu jeho služby v armáde alebo mu niekto ukradol identitu, pod ktorou páchal trestnú činnosť.