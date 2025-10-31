Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Česká polícia rozbila skupinu prevádzačov: Trinásť ľudí obvinených z pašovania migrantov do Nemecka

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PRAHA - Česká polícia obvinila 13 ľudí z prevozu nelegálnych migrantov. Medzinárodná organizovaná skupina, do ktorej patrili aj Česi, prevážala ľudí najmä z juhovýchodnej Ázie do Nemecka. Obvineným hrozí trest dva až osem rokov väzenia. V piatok to na webe polície uviedol hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Medzinárodná organizovaná skupina podľa našich záverov zaisťovala prepravu nelegálnych migrantov (pochádzajúcich z juhovýchodnej Ázie), a to z Maďarska a Rumunska cez územie Českej republiky do cieľovej krajiny, Nemeckej spolkovej republiky,“ uviedol Ibehej.

Prípadom sa polícia zaoberala od minulého roka. Obvinení podľa nej zorganizovali prevoz najmenej 63 ilegálnych migrantov, od ktorých za to dostali peniaze, pričom išlo o stovky eur za jeden prevoz. Polícia členov skupiny zadržala v Úsťanskom a Stredočeskom kraji a tiež v Prahe.

„Všetky osoby boli obvinené z trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice,“ spresnil Ibehej. Dodal, že dvaja hlavní organizátori sú vo väzbe. V prípade právoplatného rozsudku hrozia obvineným tresty od dvoch do ôsmich rokov väzenia.

