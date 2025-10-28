Raši vyzýva: Žime tak, aby sme boli hodní dedičstva 28. októbra 1918

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) položil veniec k Pamätníku československej štátnosti pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky (ČSR) na Vajanského nábreží v Bratislave. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Žime tak, aby sme boli hodní dedičstva 28. októbra 1918. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej Československej republiky.
„Dvadsiaty ôsmy október 1918 bol dňom, keď sa naplnili sny našich predkov o slobode, vlastnej štátnosti a rovnoprávnosti. Z vôle a odvahy osobností ako Masaryk a Štefánik sa Slováci stali štátotvorným národom,“ napísal Raši na sociálnej sieti. Prvá Československá republika bola podľa neho majákom demokracie, pokroku a vzdelania. Aj po rozdelení spája obe krajiny to najdôležitejšie, a to hodnoty slobody, demokracie a priateľstva.