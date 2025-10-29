Nevideli ste ho? Polícia pátra po 33-ročnom Marekovi z Prievidze

BRATISLAVA/PEZINOK - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 33-ročnom Marekovi Sobotovi z Prievidze. Naposledy ho videli v utorok (28. 10.) o 7.15 h, keď odišiel zo Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Nezvestný je podľa polície štíhly, vysoký 180 centimetrov, má hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú červenú mikinu, sivé tepláky a na nohách mal obuté čierne tenisky.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.