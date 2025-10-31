Školská novela bola nevyhnutná, hovorí minister Drucker: Moji predchodcovia na ňu nenabrali odvahu!

BRATISLAVA - Nové nápady vo vzdelávaní a ich aplikovanie sa nie vždy stretávajú s pochopením všetkých strán. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) musel aj pri čerstvo schválenej a obsiahlej novele prichádzať do styku s odporom niektorých skupín a aktivistov. Je však osobne presvedčený o nutnosti zmien a viac prezradil v rozhovore.
Novela školského zákona je schválená. Niektorí ju nazývajú aj ako "legislatívnu smršť". V čom je jej jadro a prečo ju potrebujeme práve teraz?
- Poviem to zjednodušene - my sme ju už potrebovali dávno. Skôr je tu otázka na mojich predchodcov - prečo na ňu nenabrali odvahu a prečo nenabrali odvahu pretaviť do reality to množstvo vízií, ktoré sú často predmetom debát a ktorých je plno aj v skriniach po ministerstvách? Pamätáte si aj to, že už minulý rok sme debatovali o téme nežnej revolúcie vo vzdelávaní.
Niektorí hovorili, že je málo revolučná, či príliš nežná. Išlo pritom o zhruba 89 zmien vrátané dvoch veľkých zákonov. Pre mnohých by išlo o vrchol, čo by na podobnom ministerstve uskutočnili. My sme sa medzitým dokázali zhodnúť aj na potrebe zvyšovania platov. Aj balík 7 plus 7 percent je ukážkou toho, že táto vláda má prioritu vo vzdelávaní.
Šéfka združenia základných škôl otvorene o reforme: Verejné školy sú rovnako dobré ako súkromné
Veľa sa hovorí aj o rovnosti šancí vo vzdelávaní. Ako reforma pomôže tomu, aby každé dieťa, bez ohľadu na pôvod, malo prístup ku kvalitnému vzdelávaniu?
- Ide o jeden z pilierov, za ktorý sme kritizovaní. Mimochodom, ide aj o prípad výsledkov v PISA testoch. Andrea Schleicher, šéf OECD, nás, žiaľ, použil ako ten nie veľmi pekný príklad, keď hovoril o výsledkoch testov. Hovoril o nás ako o krajine, kde prostredie, z ktorého pochádzate, má najväčší vplyv na vašu budúcnosť a vaše výsledky. Sociálno-ekonomické prostredie je neúprosné. Ak sa narodíte, a vy ste si to nevybrali, do chudobnejšieho a vylúčeného prostredia, vaše šance sú oveľa nižšie, ako keď sa narodíte do lepšej rodiny.
Poďme aj k téme predprimárneho vzdelávania, ktoré je súčasťou novely. Menšie deti vo veku 3 až 4 rokov majú po novom možnosť byť predprimárne vzdelávané aj vlastnými rodičmi. Najskôr museli mať na tento výkon maturitu, no teraz je tam ďalšia zmena. Čo sa zmenilo?
- Dnes máme povinné predprimárne vzdelávanie, či lepšie povedané predprimárnu dochádzku v piatich rokoch života. Ak chcete zostať doma, musíte požiadať o individuálne vzdelávanie. To požaduje zákonný zástupca. Ak mu je vyhovené, pozerá sa na to, či má napríklad zabezpečené vzdelávanie s maturitou. My sme preklopili tento model, lebo sa chceme posúvať k 3 a 4-ročným deťom. Je tu ale zásadný rozdiel - nemusíte žiadať žiadnu výnimku.
Od vás len chceme, aby ste mali zodpovednosť za deti. Aby sme ich vychovávali, ošatenie a strechu nad hlavou. Rovnaké očakávania ako štát však kladieme na rodičov v tom, aby tie deti pripravili na školu. Je to požiadavka. Môžete to robiť sami. Ale hľadali sme mieru v tom, kedy je možné reálne očakávať, že je niečo také možné vykonávať v súkromnej réžii.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Či bude rodičom pri predškolskom domácom vzdelávaní svojich detí stačiť aj výučný list
- Ako minister pozerá na možnosť, že sa podľa novely riaditeľmi škôl už budú môcť po novom stať aj nepedagogickí zamestnanci
- Či očakáva kvalitatívny rozdiel pri výučbe po tom, čo sa k učeniu už budú môcť dostať aj vyštudovaní bakalári
- Čo si minister myslí o učení sa aj v post školskom a pracovnom období života človeka