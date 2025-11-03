Vážneho novela o rýchlosti chôdze sa stala terčom vtipkárov: Pozor na radary v peších zónach a pokuty!

Novela o rýchlej chôdzi z dielne poslanca Vážneho je bohatým námetom vtipy. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)
BRATISLAVA - V parlamente je často predmetom rokovania množstvo zákonov, kde sa dostanú aj bizarnosti, ktoré inde nemajú. Najnovším príkladom je dopravná novela z dielne exministra dopravy Ľubomíra Vážneho zo Smeru-SSD, kde je okrem iného stanovená maximálna rýchlosť chôdze do 6 kilometrov za hodinu. To, ako sa to bude kontrolovať, merať a pokutovať je už dávno predmetom vtipkárov. Slováci sa však už počas tohto týždňa bavili aj na mnohých iných témach.
