Šíri sa ďalší premyslený PODVOD: Ak vám príde TÁTO správa, nereagujte! Môžete skončiť s vybieleným účtom

BRATISLAVA - Finančná správa varuje verejnosť pred podvodnými emailmi, ktoré sa šíria v jej mene a informujú o nároku na vrátenie dane. Správy vyzývajú občanov na kliknutie na odkaz alebo vyplnenie osobných údajov, no ide o phishingový podvod.
Finančná správa upozorňuje verejnosť na podvodné emaily, ktoré sa šíria v jej mene. Správy informujú o "nároku na vrátenie dane" na základne daňového priznania a vyzývajú na kliknutie na odkaz či vyplnenie osobných údajov. "Aby sme mohli vrátenie dane spracovať, je potrebné vyplniť oficiálny formulár cez náš zabezpečený online systém," píšu v správe podvodníci, ktorí v nej pýtajú celé meno, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo a bankový účet.
Na čo si dať pozor:
- vždy si skontrolujte odosielateľa – emailová adresa nie je z domény financnasprava.sk,
- nikdy neklikajte na odkazy v podozrivých správach,
- neposkytujte osobné ani bankové údaje,
- v prípade pochybností kontaktujte priamo Finančnú správu prostredníctvom oficiálnych kontaktov na www.financnasprava.sk.
Finančná správa zdôrazňuje, že oznámenia zasiela výlučne cez oficiálne kanály – portál finančnej správy, eSlužby alebo prostredníctvom ÚPVS (slovensko.sk).