ÚBOK vyšetruje trestný čin, pátra po mužovi na VIDEU: Ak ste ho videli, kontaktujte políciu!

BRATISLAVA - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vedie vyšetrovanie v prípade závažného trestného činu pozbavenia osobnej slobody. Polícia sa obracia na verejnosť s prosbou o spoluprácu pri identifikácii dôležitej osoby.
Dňa 25. júla 2025 o 23:39 hodine večer v Bratislave, v mestskej časti Podunajské Biskupice, zaznamenala bezpečnostná kamera na ulici Podzáhradná muža. Dotyčná osoba mala na sebe čierne tričko, čierne krátke nohavice a čierne tenisky.
Podľa vyšetrovateľov z ÚBOKu má táto osoba relevantné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu vyšetrovaného prípadu. "Táto osoba má k vyšetrovaniu čo povedať," uviedla stručne polícia. Vyzýva občanov, aby v prípade, že muža poznajú alebo majú o ňom akékoľvek údaje, kontaktovali políciu. Informácie je možné oznámiť na telefónne číslo tiesňovej linky 158, prípadne zaslaním súkromnej správy prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov polície. Každá, aj zdanlivo nepodstatná informácia, môže byť pre vyšetrovanie zásadná.