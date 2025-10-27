Chodci pod vplyvom alkoholu skončili po zrážke s autom v Bánovciach v nemocnici

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo v sobotu (25. 10.) na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou. Chodci pod vplyvom alkoholu tam vošli do jazdnej dráhy osobného auta, so zraneniami skončili v nemocnici. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Chodci vošli do jazdnej dráhy mimo priechod
„Tridsaťosemročný chodec a 37-ročná chodkyňa, oblečení v tmavšom oblečení a bez reflexných prvkov, náhle vošli mimo priechod pre chodcov do jazdnej dráhy osobného motorového vozidla, ktoré viedla 52-ročná vodička. Následkom toho došlo k zrážke a obaja chodci spadli na vozovku,“ opísala Klenková.
Pri dopravnej nehode sa podľa nej obaja chodci zranili a záchranári ich previezli do nemocnice. Vodička neutrpela žiadne zranenia.
„Dychová skúška u 38-ročného chodca preukázala 1,20 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,50 promile. U 37-ročnej chodkyne mala hodnotu 1,72 mg/l, čo predstavuje 3,58 promile. Vodičku policajti taktiež podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ doplnila policajná hovorkyňa s tým, že na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj znalec z odboru cestná doprava.