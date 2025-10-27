Zmizla len 16-ročná Viera z Veľkej Lomnice: FOTO Polícia po nej pátra

POPRAD - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po Viere Čonkovej z Veľkej Lomnice v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 16-ročné dievča, ktoré prechodne býva v zariadení v Spišskej Teplici v okrese Poprad, je nezvestné od štvrtka (23. 10.).
„Krátko pred polnocou oznámila vychovávateľka nezvestnosť 16-ročnej chovankyne. Mladá slečna z domova odišla na neznáme miesto a nepodala o sebe žiadnu správu. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestnú osobu nepodarilo vypátrať,“ uviedla Ligdayová. Hľadané dievča je vysoké 170 centimetrov, má hnedé oči, čierne vlasy po ramená a naposledy malo na sebe oblečenú čiernu koženú bundu a modré rifle. Zvláštne znamenia podľa polície nemá.
„Akékoľvek poznatky k nezvestnej Viere môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 893 371, prípadne na linku 158. Informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ dodala hovorkyňa.