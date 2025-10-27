Polícia pátra po Liborovi zo Slovenského Grobu, je nezvestný: FOTO Nevideli ste ho?

Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)
PEZINOK - Polícia pátra po nezvestnom 64-ročnom Liborovi Kujanovi zo Slovenského Grobu. Naposledy ho videli 4. októbra približne o 9.00 h, keď odišiel z domu na prechádzku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Kujan je podľa polície štíhly, vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavé vlasy, hnedé oči, pri pohybe používa barlu. Naposledy mal oblečenú červenú mikinu s kapucňou, tmavozelené tepláky a obuté mal biele tenisky. Informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu nezvestného môžu občania polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či súkromnou správou na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)