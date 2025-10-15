Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Izrael vrátil do Pásma Gazy ostatky 45 Palestínčanov

Izraelčania sa zhromažďujú pri aute vezúcom rakvu zomrelého izraelského rukojemníka Guya Illouza po jeho prepustení militantmi Hamasu v izraelskom meste Rišon Lezion.
Izraelčania sa zhromažďujú pri aute vezúcom rakvu zomrelého izraelského rukojemníka Guya Illouza po jeho prepustení militantmi Hamasu v izraelskom meste Rišon Lezion. (Zdroj: TASR/AP/Emilio Morenatti)
TASR

GAZA - Izrael v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas odovzdal ďalších 45 tiel Palestínčanov. Oznámilo to v stredu ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy. Informujú o tom agentúry AFP, AP a stanica Sky News.

Postup ministerstva

„Ministerstvo potvrdzuje, že jeho zdravotnícke tímy naďalej zaobchádzajú s telami v súlade so schválenými lekárskymi postupmi a protokolmi v rámci príprav na dokončenie obhliadky, dokumentácie a ich odovzdanie rodinám,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Na základe dohody o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Palestínske hnutie v pondelok vrátilo telá štyroch rukojemníkov - troch Izraelčanov a jedného občana Nepálu. Izrael následne v utorok odovzdal do Násirovej nemocnice v palestínskom meste Chán Júnis telá 45 Palestínčanov.

Nejasné identifikácie

Hamas v utorok odovzdal ostatky ďalších štyroch rukojemníkov. Jedno z týchto tiel však podľa izraelskej armády nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi. Podľa AP nie je jasné, či Palestínčania zomreli v izraelskej väzbe alebo ich odviezli izraelskí vojaci z Pásma Gazy.

Ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom tvrdí, že telá, ktoré Izrael v utorok odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.

Akram Basjúní, ktorého Izrael väznil od decembra 2023, a to bez vznesenia obvinení, pre Sky News povedal, že väznení Palestínčania boli mučení a ponižovaní. Izraelské sily mnohých z nich ubili k smrti.

