Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Vo Vysokých Tatrách zahynul maďarský turista, spadol do rozvodneného potoka

Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 41-ročný maďarský turista, ktorý spadol do rozvodneného potoka.
Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 41-ročný maďarský turista, ktorý spadol do rozvodneného potoka. (Zdroj: hzs.sk)
TASR

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách prišiel o život 41-ročný maďarský turista, ktorý v piatok (24. 10.) spadol do rozvodneného Malého Studeného potoka. Silný prúd ho strhol pod hladinu. Jeho telo sa podarilo nájsť až v sobotu dopoludnia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

Žiadosť o pomoc prijalo v piatok predpoludním operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom linky tiesňového volania 112. Maďarský turista sa pri zostupe z Téryho chaty pod Veľkým hangom snažil prebrodiť Malý Studený potok, ktorý sa po intenzívnych zrážkach rozvodnil. „Pri snahe obísť kritické miesto mimo turistického chodníka došlo k pošmyknutiu muža a jeho pádu do potoka. Silný prúd ho strhol a on následne zmizol pod hladinou. Na pomoc mu okamžite smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne,“ uviedla HZS.

Záchranári nasadili dron aj technológiu na vyhľadávanie

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky a záchranári postupne prehľadávali tok rozvodneného potoka. Do pátrania bol podľa HZS nasadený aj pátrací dron a záchranár z poľskej tatranskej záchrannej služby (TOPR) so zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov, keďže telefón bol stále aktívny. „Žiaľ, muža sa do neskorých nočných hodín záchranárom nepodarilo nájsť a záchranná akcia bola prerušená. Od skorých ranných hodín nasledujúceho dňa sa v pátraní po maďarskom turistovi pokračovalo,“ informovala HZS. Do pátrania sa zapojili aj psovodi HZS so psami aj poľský záchranár.

Galéria: Tragický pád do rozvodneného potoka

Telo sa nakoniec podarilo lokalizovať v dopoludňajších hodinách aj za pomoci očitých svedkov a poklesu vodnej hladiny.

