Opitý vodič vrazil do auta na križovatke! Muž nafúkal 1,3 promile

VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 44-ročného muža z obce Zámutov, ktorý vo štvrtok (23. 10.) popoludní viedol osobné auto cez svetelnú križovatku na ulici Duklianskych hrdinov vo Vranove nad Topľou. Nedodržal pritom dostatočnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred ním a narazil doň. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vodičom druhého vozidla bol 30-ročný Prešovčan. „Obaja účastníci nehody boli podrobení kontrole, u staršieho z nich bol výsledok dychovej skúšky pozitívny s hodnotou 1,3 promile,“ uviedla hovorkyňa. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.