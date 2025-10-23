Fixkou poškodil budovu v centre Bratislavy: Polícia po mužovi pátra, dopustil sa trestného činu poškodzovania cudzej veci

BRATISLAVA - Bratislavská polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním trestného činu poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ dňa 9. októbra krátko pred 19.00 h na Špitálskej ulici. Muž čiernou fixkou písal po jednej z budov, čím ju poškodil. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
VIDEO