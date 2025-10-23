Poslanci posunuli novelu zákona o hazardných hrách do druhého čítania: Rokuje sa v skrátenom legislatívnom konaní

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli novelu zákona o hazardných hrách vo štvrtok do druhého čítania. O novele sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi. Druhé čítanie bude tak pokračovať vo štvrtok.
Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Rovnako je jej cieľom umožniť efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.
Z novely zákona vyplýva, že Tipos by mohol za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude podľa novely možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou. V prípade, že pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.