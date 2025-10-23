Rokovanie je ukončené: Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili definitívne vo štvrtok večer novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov. Týmto hlasovaním sa zároveň ukončil aj siedmy rokovací deň 40. schôdze.
Parlament by mal pokračovať v piatok ráno (24.10), na programe je viacero bodov napríklad o novele zákona o sociálnom poistení alebo návrh koaličných poslancov na prijatie uznesenia k negatívnemu vplyvu rozšírenia obchodovania s emisnými kvótami pre budovy a cestnú dopravu (ETS2) na slovenské domácnosti.
archívne video
Ešte pred zvyčajným rokovaním ich o 8.00 h čaká mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Ide už o tretí pokus, keďže poslancom sa túto schôdzu nepodarilo otvoriť už dvakrát vo štvrtok (23. 10.), keď neboli uznášaniaschopní.