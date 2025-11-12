Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

S hmlou treba v stredu ráno rátať na celom území Slovenska

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže v stredu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Cesty sú zjazdné, vo viacerých lokalitách musia vodiči počítať s hmlou

Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však vo viacerých lokalitách musia počítať s hmlou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Poprad, Levoča, Spišský Hrhov, Lovinobaňa a tunela Šibenik. Znížená dohľadnosť do 50 metrov je pre hmlu aj v Bratislave a Liptovských Matiášovciach.

