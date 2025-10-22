Vo štvrtok treba na Slovensku počítať s dažďom aj vetrom, platia výstrahy

BRATISLAVA - Vo štvrtok (23. 10.) treba na Slovensku počítať s dažďom aj vetrom, ten bude silný aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre niektoré okresy výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy prvého stupňa pred vetrom ústav vyhlásil v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava, Levice, Nitra, Šaľa, Kežmarok, Poprad a Tvrdošín. Vo väčšine okresov vstúpia do platnosti vo štvrtok o 10.00 h, v niektorých častiach Slovenska o 14.00 h. Platiť by mali predbežne až do piatkovej (24. 10.) noci.
Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Vietor na horách zosilnie
Od štvrtka 10.00 h budú predbežne v platnosti aj výstrahy pred vetrom na horách prvého a druhého stupňa. Vyhlásené sú takmer v celom Žilinskom kraji, v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Sila vetra môže miestami dosiahnuť úrovne silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ varoval SHMÚ. Platnosť týchto výstrah by sa predbežne mala skončiť v noci zo štvrtka na piatok.
Hrozí aj silný dážď
Okrem toho vyhlásili meteorológovia aj výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Platiť by mali vo štvrtok večer od 20.00 h a zostať vyhlásené by predbežne mohli byť do piatkového rána. SHMÚ na dážď upozornil najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice. Na týchto miestach očakáva ústav ojedinele úhrn zrážok nad 30 milimetrov.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.