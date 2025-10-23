Víchrica zmietla ženu z chodníka! VIDEO Nárazy vetra ju odhodili na rušnú cestu ako handrovú bábiku

WELLINGTON - V novozélandskom Wellingtone, známom ako najveternejšie mesto krajiny, sa odohral dramatický moment, ktorý zachytila kamera. Chodkyňu tam silný vietor odfúkol priamo do vozovky – len niekoľko metrov pred prichádzajúcimi autami.
Zábery ukazujú, ako kráča po chodníku smerom k priechodu pre chodcov, keď ju zrazu zachytí poryv vetra, ktorý v meste dosahoval rýchlosť až 137 km/h. Žena sa snažila udržať rovnováhu a zachytiť semafor, no minula ho a spadla priamo do cesty. Mala však veľké šťastie – kolóna áut práve prešla a ďalšie vozidlá stihli zabrzdiť včas. Žena sa po chvíli postavila a dostala sa späť na chodník bez vážnejších zranení. Píše o tom Mirror.
Silu vetra komentovali aj mnohí ľudia na sociálnych sieťach. Jeden používateľ platformy X napísal: „Vietor vo Wellingtone nie je pre amatérov. Nikde inde som nič podobné nezažil,“ napísal jeden z používateľov platformy X. Ďalší dodal: „Dúfam, že jej niekto pomohol! Chúďa!“ „Som rád, že je v poriadku,“ napísal iný.
Počasie ochromilo celý región
Incident sa stal v čase, keď mesto i celý región zasiahlo extrémne počasie. Počas búrky zahynul muž, na ktorého spadol konár v mestskom parku. Prudké vetry a lejak narušili dopravu, uzavreli školy a spôsobili výpadky elektriny. Lety do a z Wellingtonu boli na niekoľko hodín zrušené a po ich obnovení sa pasažieri museli pripraviť na poriadne hrboľaté vzlety a pristátia. Búrka zastavila aj trajekty medzi ostrovmi.
Muž, ktorý prišiel o život, sa nachádzal na obľúbenej turistickej trase Mount Victoria v centre mesta. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa počas búrky vyhýbali mestským parkom a rezerváciám pre riziko padajúcich stromov. V neďalekom vidieckom regióne Wairarapa ostalo bez elektriny približne 10 000 domácností a školy aj firmy tam museli zostať zatvorené.
Počas utorka platili výstrahy pred silným vetrom a dažďom pre celé južné oblasti Severného ostrova, kde leží Wellington, ako aj pre väčšinu Južného ostrova. V Christchurchi vietor popoludní skomplikoval leteckú dopravu, na viacerých štátnych cestách došlo k záplavám a zosuvom pôdy. V oblasti Hawke’s Bay na Severnom ostrove vietor prevrátil kamión, pričom vodič utrpel zranenia a cesta musela byť uzavretá.
Nový Zéland, ktorý sa nachádza v južných zemepisných šírkach a pretína ho množstvo horských pásiem, je známy svojím nevyspytateľným počasím počas celého roka. Meteorologická služba MetService oznámila, že búrka by mala v stredu ustúpiť, no už vo štvrtok sa očakáva príchod ďalšieho, ešte silnejšieho frontu.