SaS pripomenula vláde povinnosť požiadať parlament o dôveru

BRATISLAVA – Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) sa obáva, že vláda obíde povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého musí požiadať po 21. novembri parlament o dôveru. Vyzvala preto vládu, aby ústavný zákon rešpektovala, a prezidenta Petra Pellegriniho, aby vládu k tomuto kroku tlačil. V stredu to na brífingu povedal poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Ondrej Dostál.
„Za normálnych okolností by nemalo byť pochybností o tom, že na najbližšej schôdzi bude parlament rokovať o návrhu vlády na tom, aby jej vyslovil parlament dôveru. Musíme však vládu k tomu vyzývať, lebo máme s touto vládou bohaté skúsenosti, ako obchádza pravidlá, a to nielen pravidlá legislatívneho procesu, ale aj pravidlá vyplývajúce priamo z ústavy a z ústavného zákona vrátane ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ povedal Dostál.
Obavy odôvodnil príkladom, keď platí v súvislosti s vysokým štátnym dlhom zmrazenie platov členov vlády, no kabinet Roberta Fica (Smer-SD) toto ustanovenie zákona obišiel výrazným zvýšením paušálnych náhrad. „Ide to proti zmyslu ústavného zákona. Potom je tam zbytočné toto ustanovenie, ak ho vláda môže takýmto spôsobom obísť,“ povedal Dostál. Ďalším príkladom je podľa neho schválenie rozpočtu na budúci rok. Tento „zákon roka“ sa zvyčajne schvaľuje v novembri alebo v decembri, no koalícia ho v tomto roku schválila skôr, ako jej uplynie dvojročná výnimka, aby sa vyhla povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet.
„Preto máme dôvodnú obavu, že sa vláda bude vyhýbať aj splneniu si povinnosti, ktorá spočíva v tom, že má požiadať o vyslovenie dôvery hneď potom, ako uplynie dvojročná lehota a má to urobiť bezodkladne. Ale táto vláda si vysvetľuje slovo bezodkladne veľmi zvláštne,“ dodal Dostál.