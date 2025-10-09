Fico varuje pred katastrofou: Automobilový priemysel potrebuje revíziu prísnych pravidiel do roku 2035

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce navrhnúť predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi, aby ešte pred rokovaním Európskej rady 23. a 24. októbra ako premiér predsedajúcej krajiny zvolal V4 k téme revízie plánovaného zákazu spaľovacích motorov. Rovnako chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti. Uviedol to Fico po stretnutí so zástupcami automobilového priemyslu.
Premiér sa spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) pýtali zamestnávateľov, či je z ich pohľadu potrebná revízia zákazu spaľovacích motorov, ako by mala vyzerať a či by bolo treba meniť aj ďalšie rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú automobilového priemyslu.
„Prevláda absolútne atmosféra, že cieľ 2035 treba reformovať, musí dôjsť k revízii tohto cieľa,“ povedal Fico. Prípadné konkrétne zmeny budú podľa neho až výsledkom rokovaní, keďže niektoré automobilky už investovali viac do prípravy na elektromobilitu a niektoré sa na výrobu elektromobilov vyložene zamerali.
Premiér pripomenul, že automobilový priemysel predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu, 44 % exportu, priamo zamestnáva 125.000 ľudí a nepriamo generuje ďalších 220-tisíc pracovných miest. Akýkoľvek negatívny posun vo výrobe automobilov by podľa premiéra znamenal pre Slovensko katastrofu.
Ministerka hospodárstva Saková doplnila, že od zástupcov automobiliek prišla požiadavka na dobudovanie dostatočnej infraštruktúry pre elektromobily. Ubezpečila, že rozvoj výstavby nabíjacích staníc na Slovensku úspešne napreduje. Realizuje sa výzva na výstavbu ultrarýchlych nabíjacích staníc pri diaľniciach a rýchlostných cestách, záujem podnikateľov o výstavbu verejných nabíjacích staníc v ďalšej výzve podľa nej desaťnásobne prevýšil finančné možnosti a nanovo bola vyhlásená aj výzva pre mestá a obce.
Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek informáciu o úspešnom pokračovaní výstavby nabíjačiek pre elektromobily privítal. Napriek tomu však podľa neho zákazníci ešte na elektromobilitu nie sú pripravení. Podľa Matušeka nie je nutné meniť termín zákazu spaľovacích motorov, ale skôr uvoľniť podmienky, aby bolo možné vyrábať napríklad plug-in hybridné vozidlá. Podobnou cestou podľa neho idú USA a Čína.